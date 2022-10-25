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Телеведущий Соловьев назвал жителей Екатеринбурга сатанинским отродьем

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI

Сатанистами назвал жителей Екатеринбурга Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга сатанинским отродьем, а Ельцин Центр культовым местом, в котором должны проводить свой досуг сатанисты. Помимо этого, он пожелал, чтобы областной центр сбросил с себя «ройзманщину».

Такие слова от журналиста прозвучали в эфире авторской программы.

Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр. Город древний, город славный, встань и опомнись, скинь с себя всю эту смердяковщину, всю эту мерзость, всю эту ройзманщину, — можно было услышать телезрителям в прямом эфире.
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Помимо этого, журналист и телеведущий во время передачи подверг екатеринбуржцев критике. Соловьев припомнил оппозиционеров, которые высказывались против его слов в эфире.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Соловьев#Екатеринбург#Эфир#Прямой эфир
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