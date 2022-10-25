Телеведущий Соловьев назвал жителей Екатеринбурга сатанинским отродьем

Такие слова от журналиста прозвучали в эфире авторской программы.
Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр. Город древний, город славный, встань и опомнись, скинь с себя всю эту смердяковщину, всю эту мерзость, всю эту ройзманщину, — можно было услышать телезрителям в прямом эфире.
Помимо этого, журналист и телеведущий во время передачи подверг екатеринбуржцев критике. Соловьев припомнил оппозиционеров, которые высказывались против его слов в эфире.