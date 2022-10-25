Сотрудники «Тагилдорстроя» в Нижнем Тагиле получили бронь от частичной мобилизации

В список бронированных попали грейдеристы, трактористы, водители старше 35 лет, мастера, начальники участков, специалист по снабжению и работники других специальностей, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
На днях пришла повестка одному из водителей. Он проживает в Петрокаменском. Но теперь он освобожден от мобилизации и спокойно останется работать, — сообщил редакции директор МУПа.
Всего, по его словам, из ТДС были мобилизованы два сотрудника. Однако одного из них вернули домой уже после призыва.
Напомним, ранее четыре учителя из Нижнего Тагила были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Это педагоги школ № 36, № 44, № 55, № 71.