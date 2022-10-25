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Сотрудники «Тагилдорстроя» в Нижнем Тагиле получили бронь от частичной мобилизации

Сегодня, 07:21
группа «Дороги без дураков»
Бронь от частичной мобилизации получили 35 работников МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле. Список утвержден в военкомате, и теперь сотрудники ТДС освобождены от участия в спецоперации на Украине.

В список бронированных попали грейдеристы, трактористы, водители старше 35 лет, мастера, начальники участков, специалист по снабжению и работники других специальностей, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На днях пришла повестка одному из водителей. Он проживает в Петрокаменском. Но теперь он освобожден от мобилизации и спокойно останется работать, — сообщил редакции директор МУПа.

Всего, по его словам, из ТДС были мобилизованы два сотрудника. Однако одного из них вернули домой уже после призыва.

Напомним, ранее четыре учителя из Нижнего Тагила были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Это педагоги школ № 36, № 44, № 55, № 71.

В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
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