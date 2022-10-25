Стали известны подробности убийства сотрудницы секс-шопа в Екатеринбурге

Установлено, что ночью с 24 на 25 июля прошлого года 23-летний мужчина, бывший партнер убитой девушки, задушил сотрудницу секс-шопа. После убийца наполнил ванну водой и погрузил труп туда, тем самым инсценировал утопление. Перед тем, как обратиться в бегство, молодой человек взял с собой часть имущества жертвы.
Преступник был задержан спустя чуть более, чем два месяца — в октябре 2021-го. До того, как парня поймали, он несколько дней скитался по знакомым девушкам в Екатеринбурге, а после уехал к подруге в Челябинск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Следователи собрали достаточный объем доказательств вины подсудимого. Оказалось, что мужчина виновен и в убийстве, и в краже. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей, сообщил руководитель СК по Свердловской области Александр Шульга.
Вина мужчины признана судом. Убийце назначено 12 лет колонии строгого режима.