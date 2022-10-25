Стали известны подробности убийства сотрудницы секс-шопа в Екатеринбурге

Преступник был задержан спустя чуть более, чем два месяца — в октябре 2021-го. До того, как парня поймали, он несколько дней скитался по знакомым девушкам в Екатеринбурге, а после уехал к подруге в Челябинск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.