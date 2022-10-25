Убившему сотрудницу секс-шопа мужчине вынесли приговор в Екатеринбурге

Бывший молодой человек погибшей Анастасии был обнаружен. После убийства он забрал с собой два планшета девушки, её драгоценности и сотовый телефон. Таким образом, подсудимому вменяют сразу два обвинения: в краже и убийстве, пишет «КП-Екатеринбург».