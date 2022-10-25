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Убившему сотрудницу секс-шопа мужчине вынесли приговор в Екатеринбурге

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
Суд признал Вадима Б. виновным в смерти Анастасии Гадировой — сотрудницы секс-шопа. Мужчина задушил девушку и украл её имущество. 24 октября суд Екатеринбурга поместил виновника в тюрьму строгого режима на 12 лет.

Тело 21-летней екатеринбурженки обнаружил в ванной, полной воды, друг бабушки: родственница попросила навестить внучку после того, как та перестала выходить на связь. Прибывшие по вызову медицинские работники подтвердили смерть.

Тело 21-летней сотрудницы секс-шопа обнаружено в ванной в Екатеринбурге
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Предварительно считалось, что смерть не носит криминальный характер, но после проведения судмедэкспертизы выяснилось обратное. Поиски подозреваемого заняли около двух месяцев, мужчину обнаружили в Челябинске.

Бывший молодой человек погибшей Анастасии был обнаружен. После убийства он забрал с собой два планшета девушки, её драгоценности и сотовый телефон. Таким образом, подсудимому вменяют сразу два обвинения: в краже и убийстве, пишет «КП-Екатеринбург».

До 15 лет тюрьмы грозит убийце сотрудницы секс-шопа из Екатеринбурга
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Во время следствия экс-бойфренд рассказал, что смертельное удушье девушки произошло во время полового акта, сообщает источник издания. Суд прошёл в закрытом режиме, Вадима признали виновным по двум уголовным делам. Общий срок, который парень должен провести за решёткой, составил 12 лет. Также подсудимый должен выплатить материальный ущерб.

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Приговор не вступил в законную силу.

#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Суд#Убийство#Кража#Тюрьма
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