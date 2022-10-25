Убившему сотрудницу секс-шопа мужчине вынесли приговор в Екатеринбурге

Тело 21-летней екатеринбурженки обнаружил в ванной, полной воды, друг бабушки: родственница попросила навестить внучку после того, как та перестала выходить на связь. Прибывшие по вызову медицинские работники подтвердили смерть.
Предварительно считалось, что смерть не носит криминальный характер, но после проведения судмедэкспертизы выяснилось обратное. Поиски подозреваемого заняли около двух месяцев, мужчину обнаружили в Челябинске.
Бывший молодой человек погибшей Анастасии был обнаружен. После убийства он забрал с собой два планшета девушки, её драгоценности и сотовый телефон. Таким образом, подсудимому вменяют сразу два обвинения: в краже и убийстве, пишет «КП-Екатеринбург».
Во время следствия экс-бойфренд рассказал, что смертельное удушье девушки произошло во время полового акта, сообщает источник издания. Суд прошёл в закрытом режиме, Вадима признали виновным по двум уголовным делам. Общий срок, который парень должен провести за решёткой, составил 12 лет. Также подсудимый должен выплатить материальный ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.