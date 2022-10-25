Угольщики Хакасии страдают от простоя в работе из-за невыдачи квот на перевозку угля

Каждый месяц объемы отгрузок падают, а в сентябре эти процессы полностью замерли. В формировании каждого состава с углем задействованы крупные производственные мощности, сотни работников и зависящие от них семьи, поэтому простой отразился на жизни шахтерских городов и малых поселков, которые напрямую зависели от функционирования транспортных веток. Эксперты прогнозируют настоящий социальный взрыв в регионе, так как на напряженность влияет и тот сложный период, через который сейчас проходит Россия. Сложившуюся ситуацию угольщики и власти региона однозначно оценивают как критическую.