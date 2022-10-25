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Угольщики Хакасии страдают от простоя в работе из-за невыдачи квот на перевозку угля

25 октября 17:31
Фото: 1MI
Представители Верховного совета Хакасии изъявили намерение обратиться к премьеру РФ Михаилу Мишустину. Угольщики республики страдают из-за значительной нехватки транспортных средств для перевозки угля, из-за чего на разрезах наблюдаются задержки зарплаты.

Это уже привело к росту социальной напряженности в регионе. 

 

Как сообщает newkhakasiya.online, такую катастрофическую ситуацию угольщики и правительство Хакасии спрогнозировали еще летом. Цена на уголь поднялась в разы, однако вывезти его не было возможности. Поставки угля в Европу прекратились, однако такое топливо по-прежнему покупали на Востоке. Но транспортники не предоставили нужные для экспорта угля в восточные государства квоты. Такое длительное промедление железнодорожников, которые не смогли перенастроить транспортные потоки в оперативном режиме, вызвало масштабный кризис всей угольной промышленности.

 

Каждый месяц объемы отгрузок падают, а в сентябре эти процессы полностью замерли. В формировании каждого состава с углем задействованы крупные производственные мощности, сотни работников и зависящие от них семьи, поэтому простой отразился на жизни шахтерских городов и малых поселков, которые напрямую зависели от функционирования транспортных веток. Эксперты прогнозируют настоящий социальный взрыв в регионе, так как на напряженность влияет и тот сложный период, через который сейчас проходит Россия. Сложившуюся ситуацию угольщики и власти региона однозначно оценивают как критическую.

 

Местная администрация, составившая обращение к российскому премьеру, просит его расширить квоты на перевозки хакасского угля и обеспечить угольщикам необходимый доступ к железнодорожной инфраструктуре. Предполагается, что вопрос будет решаться в ходе заседания совета 26 октября.

 

На озвученные претензии железная дорога подчеркивает, что квоты распределяются на уровне федерального правительства и они используют те показатели, которые им предоставляют. Однако тоннаж направляемых на Восток грузов по Транссибирской магистрали и БАМу стабильно увеличивается.

 

Согласно данным, которыми располагает Красноярская железная дорога, за первое полугодие этого года рост грузоперевозок составил 5,3%, а суммарный тоннаж грузов достиг 34,5 млн тонн. Значительнее всего выросли перевозки муки, нефтепродуктов — на 16,6%. Наблюдается рост поставок угля — на 8,9%. Но такой подъем зафиксирован не по всем направлениям. В отношении стратегически значимых транспортных артерий — Транссиба и Байкало-Амурской магистрали — существует возможность обеспечить одинаковый доступ субъектов РФ к инфраструктуре.

 

Угольщики подчеркивают, что на данный момент наибольшие убытки терпят Республика Хакасия и Кемеровская область. В первом регионе объемы перевозимого угля уже упали на 16%, во втором — примерно на 15%. Однако на других территориях Сибири и Дальнего Востока, напротив, данные показатели демонстрируют рост. Устранять проблемы, вызванные таким перекосом, который отразился на угольщиках и их семьях, будет российское правительство.

#Общество
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