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В Екатеринбурге экс-полицейский получил 9 лет колонии за сбыт наркотиков

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге оперативник отдела контроля за оборотом наркотиков сделал «закладку» и был задержан силовиками УСБ полиции. Суд назначил задержанному 9 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге, в декабре 2021 года оперативник разместил «закладку» у одного из домов по улице Сыромолотова и был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

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В ходе следствия выяснилось, что задержанный таким образом хотел задержать с поличным покупателя наркотиков и поднять статистику отдела. Суд Кировского района Екатеринбурга приговорил экс-полицейского к отбыванию наказания в колонии строго режима. Из органов уволен также его непосредственный руководитель.

Оперуполномоченный был задержан и изобличён в ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Должностное лицо сразу отстранили от исполнения служебных обязанностей, – отметил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции осудили на семь лет за взятку в один миллион рублей. Деньги правоохранитель взял за закрытие дела о наркотиках.

#Федор Быстров#Криминал#Сотрудники полиции#Закладка#Борьба с наркоманией#Свердловская область
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