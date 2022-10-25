В Екатеринбурге экс-полицейский получил 9 лет колонии за сбыт наркотиков

В Екатеринбурге, в декабре 2021 года оперативник разместил «закладку» у одного из домов по улице Сыромолотова и был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
В ходе следствия выяснилось, что задержанный таким образом хотел задержать с поличным покупателя наркотиков и поднять статистику отдела. Суд Кировского района Екатеринбурга приговорил экс-полицейского к отбыванию наказания в колонии строго режима. Из органов уволен также его непосредственный руководитель.
Оперуполномоченный был задержан и изобличён в ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Должностное лицо сразу отстранили от исполнения служебных обязанностей, – отметил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции осудили на семь лет за взятку в один миллион рублей. Деньги правоохранитель взял за закрытие дела о наркотиках.