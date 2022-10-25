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В Екатеринбурге студентка колледжа написала записку родителям и исчезла

Сегодня, 17:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разыскивают 17-летнюю девушку. Студентка колледжа собрала вещи, закрыла собаку и пропала. Родители написали заявление в полицию.

Студентка финансово-юридического колледжа Дарья Морозова оставила записку родителям. Об этом пишет Е1. Девушка написала, что ей все надоело, она уезжает в Санкт-Петербург.

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В семье не было конфликтов. Девушка ушла после второй пары занятий, собрала вещи, закрыла собаку и ушла, говорит отец пропавшей, Павел. Дарья вышла из дома с большим рюкзаком и пакетом. Девушка помахала в камеру наблюдения. Билет на поезд она не покупала. Телефон выключила. Родители обратились в полицию.

Дарья была одета в черный пуховик, бежевые ботинки, бежевые джинсы, с собой у нее рюкзак в черно-белую клетку.

Заявление принято. Сотрудники полиции проверяют данную информацию, правоохранители примут меры к розыску пропавшей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
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Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает сведениями о разыскиваемой, сообщить по телефонам 356-42-05 или 102 (02).

#Федор Быстров#Происшествия#Екатеринбург#Пропала#Девушка#Пропавшие без вести
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