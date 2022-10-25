В Екатеринбурге студентка колледжа написала записку родителям и исчезла

В семье не было конфликтов. Девушка ушла после второй пары занятий, собрала вещи, закрыла собаку и ушла, говорит отец пропавшей, Павел. Дарья вышла из дома с большим рюкзаком и пакетом. Девушка помахала в камеру наблюдения. Билет на поезд она не покупала. Телефон выключила. Родители обратились в полицию.