Сообщение о минировании школы №66 поступило в МЧС около 9:30. Учащиеся школы №66 вместе с педагогическим составом были эвакуированы в Дом творчества на улице Черноморская, 98. По предварительной информации, причиной стала ложная информация о минировании учебного заведения. Сотрудники федеральной службы безопасности дали отбой.
Всё хорошо, дети эвакуированы. Нас приняли в Детский дом творчества, дети все спокойны, ребятам включили мультики, — рассказали TagilCity.ru представители школы.
Позже стало известно об эвакуации в школе №4 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В учебном заведении информацию подтвердили.
Во время эвакуации ребята находились в школе №87. Сейчас они уже возвращаются к нам. В школе работала полиция и другие службы, — сообщили редакции в школе №4.
В пресс-группе полиции Нижнего Тагила информацию о лжеминировании не опровергают.