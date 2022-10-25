Сообщение о минировании школы №66 поступило в МЧС около 9:30. Учащиеся школы №66 вместе с педагогическим составом были эвакуированы в Дом творчества на улице Черноморская, 98. По предварительной информации, причиной стала ложная информация о минировании учебного заведения. Сотрудники федеральной службы безопасности дали отбой.