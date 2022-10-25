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Массовое минирование школ происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле утром 25 октября стало известно о минировании как минимум двух школ в разных районах города — №66 и №4.

Сообщение о минировании школы №66 поступило в МЧС около 9:30.  Учащиеся школы №66 вместе с педагогическим составом были эвакуированы в Дом творчества на улице Черноморская, 98. По предварительной информации, причиной стала ложная информация о минировании учебного заведения. Сотрудники федеральной службы безопасности дали отбой.

Всё хорошо, дети эвакуированы. Нас приняли в Детский дом творчества, дети все спокойны, ребятам включили мультики, — рассказали TagilCity.ru представители школы.

Позже стало известно об эвакуации в школе №4 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В учебном заведении информацию подтвердили.

Во время эвакуации ребята находились в школе №87. Сейчас они уже возвращаются к нам. В школе работала полиция и другие службы, — сообщили редакции в школе №4.

В пресс-группе полиции Нижнего Тагила информацию о лжеминировании не опровергают. 

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#Юлия Степанова#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Тагилстрой#Эвакуация#Учащиеся#Эксклюзив
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