В Нижнем Тагиле с начала года 63 человека умерли от передозировки наркотиками

Тенденция смертельных отравлений от наркотиков в Нижнем Тагиле растет с 2020 года. Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии в администрации города. Вел мероприятие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Материалы проверки гибели от наркотиков показали, что люди умирают от употребления опиатов. Большинство смертей среди неработающих мужчин 33-42 лет. Об этом рассказал секретарь комиссии Дмитрий Кужелев.
Их доля составляет 66,6%. По результатам анализа прослеживается возрастной сдвиг умерших в результате отравления героином, в этом году они на 10-15 лет старше тех, кто погиб в 2012-м, — отметил Дмитрий Кужелев.
По словам Кужелева, основные причины передоза среди наркоманов - жизненная неустроенность, одиночество, утрата социальных и родственных связей, а также отсутствие образования, позволяющего претендовать на достойную работу.
Заведующий диспансерным наркологическим отделением «Психиатрической больницы № 7» Алексей Сухотский отметил, что совершенствование работы врачей не поможет исправить ситуацию с передозировкой среди наркоманов.
В большинстве случаев работники скорой помощи могут лишь констатировать смерть наркомана, так как она наступает очень быстро, еще до приезда медиков. Наиболее эффективным, я считаю, первичную профилактику среди молодежи, — добавил Алексей Сухотский.
Глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев выделил работу правоохраниителей и чиновников администрации среди школьников.
Будем к ней [профилактике против наркотиков] активней привлекать руководителей высших и средних специальных учебных заведений, управляющих компаний и актива ТСЖ. Меняется география и способы распространения наркотиков, — отметил Владислав Пинаев.
Ранее сообщалось, что Екатеринбурге приговор вынесли 19 членам крупного наркосиндиката. Всех их приговорили к тюрьме на сроки от 5 до 15 лет в зависимости от тяжести преступления.