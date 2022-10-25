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В Нижнем Тагиле с начала года 63 человека умерли от передозировки наркотиками

Сегодня, 13:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле озвучили статистику летальных случаев среди наркоманов. С января по сентябрь 2022 год зафиксированы 63 смерти от передозировки наркотиками. В администрации города предлагают усилить профилактику среди молодежи.

Тенденция смертельных отравлений от наркотиков в Нижнем Тагиле растет с 2020 года. Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии в администрации города. Вел мероприятие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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Материалы проверки гибели от наркотиков показали, что люди умирают от употребления опиатов. Большинство смертей среди неработающих мужчин 33-42 лет. Об этом рассказал секретарь комиссии Дмитрий Кужелев.

Их доля составляет 66,6%. По результатам анализа прослеживается возрастной сдвиг умерших в результате отравления героином, в этом году они на 10-15 лет старше тех, кто погиб в 2012-м, — отметил Дмитрий Кужелев.

По словам Кужелева, основные причины передоза среди наркоманов - жизненная неустроенность, одиночество, утрата социальных и родственных связей, а также отсутствие образования, позволяющего претендовать на достойную работу.

Заведующий диспансерным наркологическим отделением «Психиатрической больницы № 7» Алексей Сухотский отметил, что совершенствование работы врачей не поможет исправить ситуацию с передозировкой среди наркоманов.

В большинстве случаев работники скорой помощи могут лишь констатировать смерть наркомана, так как она наступает очень быстро, еще до приезда медиков. Наиболее эффективным, я считаю, первичную профилактику среди молодежи, — добавил Алексей Сухотский.
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Глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев выделил работу правоохраниителей и чиновников администрации среди школьников.

Будем к ней [профилактике против наркотиков] активней привлекать руководителей высших и средних специальных учебных заведений, управляющих компаний и актива ТСЖ. Меняется география и способы распространения наркотиков, — отметил Владислав Пинаев.

Ранее сообщалось, что Екатеринбурге приговор вынесли 19 членам крупного наркосиндиката. Всех их приговорили к тюрьме на сроки от 5 до 15 лет в зависимости от тяжести преступления.

#Федор Быстров#Общество#Профилактика наркомании#Смерть#Школьники#Нижний Тагил
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