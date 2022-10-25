В Нижнем Тагиле задержаны 7 водителей за езду в пьяном состоянии

В Нижнем Тагиле, инспекторы ГИБДД провели рейды на выявление грубых правонарушений ПДД. Мероприятия проводились с 21 по 23 октября 2022 года, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
... сотрудниками ГИБДД было выявлено 7 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения, - говорится в сообщении ГИБДД.
В ходе рейда также было выявлено 195 нарушений правил пешеходами. В основном горожане нарушают ПДД, переходя дороги в неположенном месте. Также среди нарушений - отсутствие у пешеходов светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.
Отдел пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское» напоминает автолюбителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Водителям запрещено управлять машиной в состоянии опьянения. Это уголовно наказуемое преступление.