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В Нижнем Тагиле задержаны 7 водителей за езду в пьяном состоянии

Сегодня, 11:40
Фото: отдел пропаганды ГИБДД МУ МВД "Нижнетагильское"
рейд "Безопасная дорога"
Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила, в ходе рейдов по городу составили протоколы о нарушениях ПДД на 73 автолюбителей. Семь из них управляли автомобилем в алкогольном состоянии.

В Нижнем Тагиле, инспекторы ГИБДД провели рейды на выявление грубых правонарушений ПДД. Мероприятия проводились с 21 по 23 октября 2022 года, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

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... сотрудниками ГИБДД было выявлено 7 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения, - говорится в сообщении ГИБДД.

В ходе рейда также было выявлено 195 нарушений правил пешеходами. В основном горожане нарушают ПДД, переходя дороги в неположенном месте. Также среди нарушений - отсутствие у пешеходов светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.

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Отдел пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское» напоминает автолюбителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Водителям запрещено управлять машиной в состоянии опьянения. Это уголовно наказуемое преступление.

#Федор Быстров#Город#ГИБДД#Пьяный водитель#Пешеход#Пешеходный переход#Нижний Тагил
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