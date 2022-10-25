В Одноклассниках пройдут эксклюзивные трансляции V Большого Детского фестиваля

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. В мае этого года ОК и РГДБ в рамках Библионочи запустили мини-приложение «Русские сказки. Фольклорные и литературные», которое позволило пользователям посмотреть на известные сказки глазами взрослых. Также в октябре этого года соцсеть вместе с порталом «Культура.РФ» подготовила интерактивный квиз к юбилею со дня рождения Марины Цветаевой. Пользователи могли проверить себя на знание лирики российской поэтессы.