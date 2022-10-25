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В пруд Нижнего Тагила выпустили 4,1 тысячи особей белого амура

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
21 октября администрация Нижнего Тагила и «Русский экологический фонд» обоюдно подписали соглашение о сохранении местных водных экосистем. Также в водоём выпустили 4190 особей белого амура — для очистки от водорослей.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил пользу тагильчанам от соглашения. Со слов градоначальника, благополучие питьевых водоемов и вопрос экологии — приоритетные для городской администрации. Достигнуть установленных задач поможет взаимодействие двух организаций.

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Также в рамках проекта по расширению разнообразия биологических видов Нижнетагильского пруда в воду выпустили больше 4 тысяч особей белого амура. Общеизвестно, что рыбы едят растительность, поэтому они помогут быстро очистить водоём от скопившегося ила, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Пруд#Тагильский пруд#Рыба#Соглашение#Договор#Владислав Пинаев#Нижний Тагил#Экология
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