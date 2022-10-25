В пруд Нижнего Тагила выпустили 4,1 тысячи особей белого амура

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил пользу тагильчанам от соглашения. Со слов градоначальника, благополучие питьевых водоемов и вопрос экологии — приоритетные для городской администрации. Достигнуть установленных задач поможет взаимодействие двух организаций.
Также в рамках проекта по расширению разнообразия биологических видов Нижнетагильского пруда в воду выпустили больше 4 тысяч особей белого амура. Общеизвестно, что рыбы едят растительность, поэтому они помогут быстро очистить водоём от скопившегося ила, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.