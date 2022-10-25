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В Ревде женщина заколола подругу за просьбу выпить с ней

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
В Ревде местная жительница убила подругу, которая хотела с ней выпить. Злоумышленницу отправили в колонию.

Подругу обвиняемая заколола металлической спицей. По ее словам, приятельница желала принудить ее к распитию спиртного, что ей не понравилось. Это произошло уже во время застолья. Одна подруга желала уйти, а вторая требовала продолжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд избрал злоумышленнице меру пресечения – шесть лет лишения свободы в колонии.

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По данным ведомства, подсудимая девять раз воткнула металлическую спицу в шею собутыльнице. Жертва скончалась там же, не дождавшись врачей. При задержании злоумышленница разу во всем созналась.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Ревда#Убийство#Алкоголь
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