В Ревде женщина заколола подругу за просьбу выпить с ней

Подругу обвиняемая заколола металлической спицей. По ее словам, приятельница желала принудить ее к распитию спиртного, что ей не понравилось. Это произошло уже во время застолья. Одна подруга желала уйти, а вторая требовала продолжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.