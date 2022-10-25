В России решили урегулировать правила обращения с медицинскими отходами

В настоящее время в России нет системы учета медотходов. Специалисты могут лишь примерно рассчитать их объем, исходя из норматива на одно койко-место. При этом методика не учитывает медучреждения амбулаторного типа, где обслуживается большая часть россиян. По нормативам, за сутки образуется от 1,3 до 2,7 кг отходов, а за год в нашей стране скапливается более 100 тонн медотходов.