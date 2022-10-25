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В России решили урегулировать правила обращения с медицинскими отходами

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
Ежегодно в России образуется около 100 тысяч тонн медицинских отходов. В этом году члены Совета Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает установить порядок обеззараживания отходов из больниц, определить нормативы накопления и вести учет их массы.

В настоящее время в России нет системы учета медотходов. Специалисты могут лишь примерно рассчитать их объем, исходя из норматива на одно койко-место. При этом методика не учитывает медучреждения амбулаторного типа, где обслуживается большая часть россиян. По нормативам, за сутки образуется от 1,3 до 2,7 кг отходов, а за год в нашей стране скапливается более 100 тонн медотходов.

В июле этого года Совет Федерации выступил с законодательной инициативой об урегулировании медицинских отходов. Сенаторы предлагают обозначить порядок обеззараживания отходов, обозначить норматив их накопления и вести учет объема. Эти шаги позволят определить требования к больницам и узнать точный объем опасного мусора.

После обеззараживания медицинские отходы получат I–IV класс опасности, что позволит регоператору их утилизировать, согласно лицензии о деятельности по обращению с отходами I–IV классов опасности.

Все медицинские отходы делятся на четыре вида:

  • Класс А — отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов и инфекционными больными. Практически — это обычные ТКО, только образованные в медицинских учреждениях и имеющие определенную специфику обращения.
  • Класс Б — эпидемически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями.
  • Класс В — отходы с чрезвычайной эпидемиологической опасностью. Критерием опасности медицинских отходов класса В является контакт с тяжёлыми инфекционными заболеваниями, сюда же относятся отходы микробиологических лабораторий.
  • Класс Г — отходы с токсикологической опасностью, например, просроченные лекарства и ещё ряд подобных отходов, в том числе относящихся по классификации природоохранного законодательства к I–IV классу; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование; лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфекционные средства; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а также другие токсикологически опасные отходы, образующиеся в процессе осуществления медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях.

При правильном обеззараживании часть отходов может считаться обычными ТКО. Так, отходы класса Б, В и Г при термической обработке превращаются в золу, значит могут быть утилизированы как ТКО.

О «серой схеме» обращения с медицинскими отходами ранее заявляли как экологи, так и политики. В конце прошлого года Свердловской региональное отделение утверждало, что одно из предприятий вывозит опасные отходы из медучреждений Екатеринбурга на полигон в Белоярском районе Свердловской области. Повторные нарушения общественники зафиксировали и в сентябре этого года.

Зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Жанна Рябцева считает, что неурегулированные нормы по обращению с медотходами делают данную сферу «кормушкой для нечистоплотных предпринимателей и управленцев больниц». Объем мусора из медучреждений невозможно отследить, а некоторые больницы не обладают спецоборудованием для обеззараживания.

Как только в медучреждениях отходы грузят в машину утилизаторов, дальнейший след медотходов исчезает. Попадают ли они в обычные контейнеры ТКО или на полигоны, отследить практически невозможно, — сказала Жанна Рябцева. 

Новый законопроект, с ее слов, затронет сразу три ведомства, отвечающих за экологию и здоровье, — Роспотребнадзор, Минздрав России, Минприроды, Росприроднадзор.

Сроки принятия законопроекта пока неизвестны. Медицинские отходы продолжают приносить прибыль бизнесменам и попадать на контейнерные площадки ТКО и полигоны.

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#Ульяна Савина#Экология#Здоровье#Эксклюзив#Свердловская область#Больница#Отходы#Медицина#Законопроект
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