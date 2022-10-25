В России решили урегулировать правила обращения с медицинскими отходами

В настоящее время в России нет системы учета медотходов. Специалисты могут лишь примерно рассчитать их объем, исходя из норматива на одно койко-место. При этом методика не учитывает медучреждения амбулаторного типа, где обслуживается большая часть россиян. По нормативам, за сутки образуется от 1,3 до 2,7 кг отходов, а за год в нашей стране скапливается более 100 тонн медотходов.
В июле этого года Совет Федерации выступил с законодательной инициативой об урегулировании медицинских отходов. Сенаторы предлагают обозначить порядок обеззараживания отходов, обозначить норматив их накопления и вести учет объема. Эти шаги позволят определить требования к больницам и узнать точный объем опасного мусора.
После обеззараживания медицинские отходы получат I–IV класс опасности, что позволит регоператору их утилизировать, согласно лицензии о деятельности по обращению с отходами I–IV классов опасности.
Все медицинские отходы делятся на четыре вида:
При правильном обеззараживании часть отходов может считаться обычными ТКО. Так, отходы класса Б, В и Г при термической обработке превращаются в золу, значит могут быть утилизированы как ТКО.
О «серой схеме» обращения с медицинскими отходами ранее заявляли как экологи, так и политики. В конце прошлого года Свердловской региональное отделение утверждало, что одно из предприятий вывозит опасные отходы из медучреждений Екатеринбурга на полигон в Белоярском районе Свердловской области. Повторные нарушения общественники зафиксировали и в сентябре этого года.
Зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Жанна Рябцева считает, что неурегулированные нормы по обращению с медотходами делают данную сферу «кормушкой для нечистоплотных предпринимателей и управленцев больниц». Объем мусора из медучреждений невозможно отследить, а некоторые больницы не обладают спецоборудованием для обеззараживания.
Как только в медучреждениях отходы грузят в машину утилизаторов, дальнейший след медотходов исчезает. Попадают ли они в обычные контейнеры ТКО или на полигоны, отследить практически невозможно, — сказала Жанна Рябцева.
Новый законопроект, с ее слов, затронет сразу три ведомства, отвечающих за экологию и здоровье, — Роспотребнадзор, Минздрав России, Минприроды, Росприроднадзор.
Сроки принятия законопроекта пока неизвестны. Медицинские отходы продолжают приносить прибыль бизнесменам и попадать на контейнерные площадки ТКО и полигоны.