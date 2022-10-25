Во время обстрела под Херсоном погиб военный из Екатеринбурга

Его жена Светлана рассказала, что мужчина служил по контракту еще до СВО. Он участвовал в боях в Нагорном Карабахе. На Украине него был заключен контракт до 1 мая следующего года. О смерти известно и родителям и ей, но тело им не передали. Об этом сообщает портал Е1.