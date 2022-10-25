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Во время обстрела под Херсоном погиб военный из Екатеринбурга

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
Во время артобстрела под Херсоном погиб 27-летний житель Екатеринбурга Владислав Тетерин.

Его жена Светлана рассказала, что мужчина служил по контракту еще до СВО. Он участвовал в боях в Нагорном Карабахе. На Украине него был заключен контракт до 1 мая следующего года. О смерти известно и родителям и ей, но тело им не передали. Об этом сообщает портал Е1.

В последний раз сообщение от супруга женщина получала 27 сентября. Он писал, что направляется в Херсон. Погиб мужчина 6 октября.

Мы живем в Екатеринбурге, а он родился в Кировской области, и тело должны были доставить туда, но этого не произошло - потеряли. Спрашиваю, где тело мужа, а они плечами пожимают, - рассказала Светлана.
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При этом в душе Светлана не теряет надежды, что муж жив. У военного осталось двое маленьких сыновей — им один и два года.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Погиб#Спецоперация#Военный#Контракт#Операция на Украине
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