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В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими у ТЦ «Квадрат»

Сегодня, 13:55
Фото: Сообщество "Инцидент Нижний Тагил" в ВК
ДТП на перекрестке Пархоменко-Серова
В Нижнем Тагиле, 21-летний парень сел за руль без прав и совершил ДТП. Пострадали два человека. Виновник находится в больнице с травмами головы и грудной клетки. Автомобили получили повреждения.

Сигнал о ДТП поступил на пульт дежурного в 19.15 местного времени, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. На перекрестке Пархоменко – Серова, седан LADA Kalina выполняя левый поворот, не уступил дорогу иномарке.

В Нижнем Тагиле на перекрестке Пархоменко - Серова произошло ДТП с пострадавшими
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Травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля, установлено, что во время движения они не были пристегнуты ремнями безопасности, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД.

Водитель «Тойоты» в момент ДТП был трезв, установили дознаватели Госавтоинспекции. Стаж вождения водителя иномарки составляет 12 лет. 

Инспекторы ГИБДД также выяснили, что виновник аварии не имел водительских прав. С его слов, автомобиль он взял у матери, чтобы перегнать его на СТО.

На месте аварии врачи диагностировали у водителя отечественного седана закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лба. Под подозрением перелом грудной клетки. Пассажир "Калины" в результате аварии получил вывих пальца левой руки и ушиб лица. После осмотра медиков и оказания первой помощи, от госпитализации отказался.

В Демидовской больнице водителя LADA Kalina ждёт проверка на наличие алкоголя в крови. Дознаватели ГИБДД проводят расследование причин ДТП.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле разыскивают водителя за снос контактной сети трамваев. ЧП случилось 24 октября приблизительно в 3:40 около остановки «Центр оптовой торговли» (перекрёсток улиц Фестивальная и Кулибина). Нарушитель уехал с места происшествия.

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