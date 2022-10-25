В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими у ТЦ «Квадрат»

Сигнал о ДТП поступил на пульт дежурного в 19.15 местного времени, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. На перекрестке Пархоменко – Серова, седан LADA Kalina выполняя левый поворот, не уступил дорогу иномарке.
Травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля, установлено, что во время движения они не были пристегнуты ремнями безопасности, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД.
Водитель «Тойоты» в момент ДТП был трезв, установили дознаватели Госавтоинспекции. Стаж вождения водителя иномарки составляет 12 лет.
Инспекторы ГИБДД также выяснили, что виновник аварии не имел водительских прав. С его слов, автомобиль он взял у матери, чтобы перегнать его на СТО.
На месте аварии врачи диагностировали у водителя отечественного седана закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лба. Под подозрением перелом грудной клетки. Пассажир "Калины" в результате аварии получил вывих пальца левой руки и ушиб лица. После осмотра медиков и оказания первой помощи, от госпитализации отказался.
В Демидовской больнице водителя LADA Kalina ждёт проверка на наличие алкоголя в крови. Дознаватели ГИБДД проводят расследование причин ДТП.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле разыскивают водителя за снос контактной сети трамваев. ЧП случилось 24 октября приблизительно в 3:40 около остановки «Центр оптовой торговли» (перекрёсток улиц Фестивальная и Кулибина). Нарушитель уехал с места происшествия.