Воспитавший Антона Шипулина тренер скончался в Екатеринбурге на 85-м году жизни

Путрин сохранял активность до 80 лет. Он выезжал на соревнования, вел переписку со спортсменами, сообщили в Союзе биатлонистов России.
Владимир Путрин начал карьеру тренера в 40 лет. Он тренировал Юрия Кокшарова, Евгения Редькина, Антона Шипулина, Александра Попова.
До 80 лет он легко проезжал за рулем по 500-600 км за день, просматривал за сезон сотни стартов новых, как он искренне верил, Кашкаровых-Редькиных-Шипулиных… Жил биатлоном, вел активную переписку, - вспоминают в Союзе биатлонистов России.
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