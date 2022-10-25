Заболевших гораздо больше: тагильчане обсуждают отравление в школе №1 имени Крупской

После того, как информация распространилась в социальных сетях, учащиеся школы и их родители стали сообщать о ситуации в учебном заведении.
Четверо? Почти половина школы болеет! Только в одном первом классе больше 10 человек, — пишет тагильчанка Любовь.
Как четыре человека? Читаю сейчас смешно честно! Отравлены с 1 по 9 классы, я учусь в 8 классе, тоже отравилась блюю день и ночь, там даже не следят за санитарией, тараканы бегают как у себя дома, в еде иногда попадаются волосы поваров, о какой санитарии тогда идёт речь, — пишет ученица восьмого класса Маргарита.
Отравился и не один учитель, отравился из 1б, я это точно знаю, т.к. учусь в этой школе, — пишет школьница Екатерина.
Вы смеётесь 4 человек? 1 класс, 2 класс и т. д. И закрыли только до понедельника! Решаем вопрос переводить ребёнка вообще из этой школы. Все понимаю во многие школы еда привозная, но массовое отравление на сегодняшний день только в 1-й школе, — заявила Алла, мама одного из учащихся.
24 октября стало известно, что дистант в школе продлён. Уточнить информацию по количеству заболевшим в школе у руководства учебного заведения не удалось, директора нет на месте. В управлении образования Нижнего Тагила городские телефоны не отвечают.