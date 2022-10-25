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Заболевших гораздо больше: тагильчане обсуждают отравление в школе №1 имени Крупской

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила в социальных сетях обсуждают ситуацию с заболеваемостью в школе №1 им. Н.К. Крупской. Ученики школы пишут, что острую кишечную инфекцию подхватило гораздо больше людей, чем через СМИ сообщают чиновники.

После того, как информация распространилась в социальных сетях, учащиеся школы и их родители стали сообщать о ситуации в учебном заведении.

Четверо? Почти половина школы болеет! Только в одном первом классе больше 10 человек, — пишет тагильчанка Любовь.
О массовом отравлении заявили родители учеников школы №1 в Нижнем Тагиле
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Как четыре человека? Читаю сейчас смешно честно! Отравлены с 1 по 9 классы, я учусь в 8 классе, тоже отравилась блюю день и ночь, там даже не следят за санитарией, тараканы бегают как у себя дома, в еде иногда попадаются волосы поваров, о какой санитарии тогда идёт речь, — пишет ученица восьмого класса Маргарита.
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Отравился и не один учитель, отравился из 1б, я это точно знаю, т.к. учусь в этой школе, — пишет школьница Екатерина. 
Вы смеётесь 4 человек? 1 класс, 2 класс и т. д. И закрыли только до понедельника! Решаем вопрос переводить ребёнка вообще из этой школы. Все понимаю во многие школы еда привозная, но массовое отравление на сегодняшний день только в 1-й школе, — заявила Алла, мама одного из учащихся.
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24 октября стало известно, что дистант в школе продлён. Уточнить информацию по количеству заболевшим в школе у руководства учебного заведения не удалось, директора нет на месте. В управлении образования Нижнего Тагила городские телефоны не отвечают. 

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#Юлия Степанова#Общество#Нижний Тагил#Отравление#Дети#Школы#Директор школы#Роспотребнадзор
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