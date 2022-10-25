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Закон против ЛГБТ-пропаганды поддержали власти Свердловской области

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI
Депутаты свердловского заксобрания рекомендовали поддержать ФЗ, который ужесточает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Об этом стало известно из зала заседания, сообщает издание Ура.ру. Ужесточение будет касаться запрета пропаганды нетрадиционных отношений между людьми, а также педофилии и смены пола.

О подобном нельзя будет писать в СМИ, книгах, упоминать в кино. Все это касается тех произведений искусства, которые могут посмотреть несовершеннолетние.

А для пользователей соцсетей, СМИ и агрегаторов информации предусматривается ответственность вплоть до приостановки деятельности, а также штрафов до 5 миллионов рублей.

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Ранее за пропаганду ЛГБТ к ответственности привлекли завуча лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву. Она получила штраф - 40 тысяч рублей. Причина – танец, который исполнили выпускники.

#Общество#Новости УрФО#Пропаганда#ЛГБД#Депутаты#Нетрадиционные отношения#Елена Озерова
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