Закон против ЛГБТ-пропаганды поддержали власти Свердловской области

Об этом стало известно из зала заседания, сообщает издание Ура.ру. Ужесточение будет касаться запрета пропаганды нетрадиционных отношений между людьми, а также педофилии и смены пола.
О подобном нельзя будет писать в СМИ, книгах, упоминать в кино. Все это касается тех произведений искусства, которые могут посмотреть несовершеннолетние.
А для пользователей соцсетей, СМИ и агрегаторов информации предусматривается ответственность вплоть до приостановки деятельности, а также штрафов до 5 миллионов рублей.
Ранее за пропаганду ЛГБТ к ответственности привлекли завуча лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву. Она получила штраф - 40 тысяч рублей. Причина – танец, который исполнили выпускники.