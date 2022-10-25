«Зарабатывать и возвращать»: в Нижнем Тагиле обсудили работу «Дома учителя»

Директор учреждения Татьяна Изман сообщила депутатам на заседании постоянной комиссии в городской думе Нижнего Тагила 20 октября, что средства, которые руководство Дома учителя неправомерно начислило фондом оплаты труда, будут возвращены в бюджет города. Речь идёт о 260 тысячах рублей.
Есть график возврата денег за счёт внебюджетных средств. На сегодняшний день уже возвращено 46 884 рубля, — пояснили в Доме учителя.
За проверяемый период в учреждении сменились три руководителя, один из которых ушёл из жизни, отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева.
Поэтому привлечь к дисциплинарной ответственности не представляется возможным. Однако главный бухгалтер и бухгалтер учреждения будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
С 1 ноября бухгалтерию Дома учителя переведут в централизованную бухгалтерию. Об этом сообщила начальник управления образования.
В связи с этим будут сокращены ставки в бухгалтерии Нижнетагильского дома учителя.
Напомним, Счётная палата Нижнего Тагила нашла более двух десятков нарушений в финансовых отчетах в Нижнетагильском доме учителя. Руководство учреждения неправомерно потратило более 260 тысяч бюджетных средств. Добавим, учреждение оказывает научно-методическое и методическое обеспечение деятельности по реализации образовательных программ в школах также проводит курсы повышения квалификации для педагогов, круглые столы, а также различные конкурсы.