«Зарабатывать и возвращать»: в Нижнем Тагиле обсудили работу «Дома учителя»

Напомним, Счётная палата Нижнего Тагила нашла более двух десятков нарушений в финансовых отчетах в Нижнетагильском доме учителя. Руководство учреждения неправомерно потратило более 260 тысяч бюджетных средств. Добавим, учреждение оказывает научно-методическое и методическое обеспечение деятельности по реализации образовательных программ в школах также проводит курсы повышения квалификации для педагогов, круглые столы, а также различные конкурсы.