Здание банкрота «Тагилбанка» на проспекте Ленина продается за 14,3 млн

Нежилые помещения на первом и втором этаже здания на улице Ленина, 7 в Нижнем Тагиле занимают общую площадь 732 квадратных метра на земельном участке 852 квадратных метра. Выставленный на аукцион лот является объектами культурного наследия Свердловской области и предназначен для эксплуатации в качестве торгового и медицинского назначения.