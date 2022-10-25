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Здание банкрота «Тагилбанка» на проспекте Ленина продается за 14,3 млн

25 октября 09:18
Фото: 1MI
Здание бывшего «Тагилбанка» на проспекте Ленина, 7 выставлено на аукцион. Начальная цена лота составляет 14,3 миллиона рублей.

Нежилые помещения на первом и втором этаже здания на улице Ленина, 7 в Нижнем Тагиле занимают общую площадь 732 квадратных метра на земельном участке 852 квадратных метра. Выставленный на аукцион лот является объектами культурного наследия Свердловской области и предназначен для эксплуатации в качестве торгового и медицинского назначения.

Начальная стоимость здания составляет 14,3 миллиона рублей. Заявки на торги, которые будет проводить ГК «Агентство по страхованию вкладов», принимаются до 13 ноября 2022 года. 

Мебель и техника банкрота «Тагилбанка» в селе под Екатеринбургом выставлены на торги
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Также в селе Горный Щит под Екатеринбургом на продажу выставлены мебель и техническое оборудование «Тагилбанка».

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Финансовая организация банкротится с 2018 года. В отношении директора Алексея Чеканова и его двух подчиненных было возбуждено уголовное дело, однако все фигуранты избежали тюремных сроков и отделались штрафами.

#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Торги#Банкрот#Аукцион#Банк#Евгения Сафина#Алексей Чеканов
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