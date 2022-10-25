Здание банкрота «Тагилбанка» на проспекте Ленина продается за 14,3 млн

Нежилые помещения на первом и втором этаже здания на улице Ленина, 7 в Нижнем Тагиле занимают общую площадь 732 квадратных метра на земельном участке 852 квадратных метра. Выставленный на аукцион лот является объектами культурного наследия Свердловской области и предназначен для эксплуатации в качестве торгового и медицинского назначения.
Начальная стоимость здания составляет 14,3 миллиона рублей. Заявки на торги, которые будет проводить ГК «Агентство по страхованию вкладов», принимаются до 13 ноября 2022 года.
Также в селе Горный Щит под Екатеринбургом на продажу выставлены мебель и техническое оборудование «Тагилбанка».
Финансовая организация банкротится с 2018 года. В отношении директора Алексея Чеканова и его двух подчиненных было возбуждено уголовное дело, однако все фигуранты избежали тюремных сроков и отделались штрафами.