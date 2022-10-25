«Жалоб от школ и садиков не было»: подрядчик продолжит кормить детей в Нижнем Тагиле

Вся работа, по словам представителей подрядной организации, ведётся в соответствии с санитарными нормами и правилами. Взаимодействие идёт с проверенными и надёжными поставщиками, сопроводительные продукты на сырьё имеются. Сотрудники организации контролируют и сырьё, и готовый продукт.
Отметим, что нехорошо себя почувствовали даже дети, которые не посещали
столовую. Жалоб ни от этой школы, ни от одного другого учебного учреждения с
17 октября по настоящее время не поступало, — сообщили редакции TagilCity.ru в организации.
Добавим, в настоящее время нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидрасследование, в рамках которого сам определяет, какое сырье и продукты будут взяты на анализ. 24 октября стало известно, что дистант в школе продлён.