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«Жалоб от школ и садиков не было»: подрядчик продолжит кормить детей в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле организатор питания отрицает жалобы от школ

Организация, предоставляющая горячее питание в школы и детские сады Нижнего Тагила — ООО «Комбинат общественного питания», сообщила, что в период с 17 октября заказчики не подавали жалобы на качество еды. Информация об отравлении учащихся после обеда в школьной столовой появилась с 20 октября.

Вся работа, по словам представителей подрядной организации, ведётся в соответствии с санитарными нормами и правилами. Взаимодействие идёт с проверенными и надёжными поставщиками, сопроводительные продукты на сырьё имеются. Сотрудники организации контролируют и сырьё, и готовый продукт. 

Отметим, что нехорошо себя почувствовали даже дети, которые не посещали
столовую. Жалоб ни от этой школы, ни от одного другого учебного учреждения с
17 октября по настоящее время не поступало, — сообщили редакции TagilCity.ru в организации.
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Добавим, в настоящее время нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидрасследование, в рамках которого сам определяет, какое сырье и продукты будут взяты на анализ. 24 октября стало известно, что дистант в школе продлён.

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#Юлия Степанова#Общество#Эксклюзив#Проверка#Еда#Столовая#Школьники#Больница
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