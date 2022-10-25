Жители Краснотурьинска собрали около пяти железнодорожных вагонов отходов

В этом году, с 26 октября по 21 октября, уборку территорий осуществляли более ста муниципальных и коммерческих организаций. Информация о местонахождении собранного мусора компании передавали регоператору, тот в свою очередь оперативно вывозил накопленные отходы с улиц города.