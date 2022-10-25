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Жители Краснотурьинска собрали около пяти железнодорожных вагонов отходов

Сегодня, 07:55
Фото: пресс-служба Рифей
Во время традиционных субботников жители Краснотурьинска убрали с улиц города 578 кубометров мусора. Вывезти многочисленные отходы им помог региональный оператор.

Регоператор «Рифей» подсчитал, сколько кубометров мусора убрали жители Краснотурьинска во время осенних субботников. Организация заключает ежегодное соглашение о вывозе отходов с администрацией городского округа.

В этом году, с 26 октября по 21 октября, уборку территорий осуществляли более ста муниципальных и коммерческих организаций. Информация о местонахождении собранного мусора компании передавали регоператору, тот в свою очередь оперативно вывозил накопленные отходы с улиц города. 

Мы очень ответственно подходим к организации транспортирования отходов после проведения субботников: людям важно видеть, что их усилия не пропали зря. Поэтому вывоз собранных отходов производится буквально на следующий день после уборки, и жители могу видеть, что город с каждым днем становится чище, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Весной этого года, во время субботников регоператор вывез из Краснотурьинска 582 кубометра мусора. 

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#Ульяна Савина#Экология#Краснотурьинск#Субботник#Мусор#Вывоз мусора#Рифей
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