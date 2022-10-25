Жители Краснотурьинска собрали около пяти железнодорожных вагонов отходов

Регоператор «Рифей» подсчитал, сколько кубометров мусора убрали жители Краснотурьинска во время осенних субботников. Организация заключает ежегодное соглашение о вывозе отходов с администрацией городского округа.
В этом году, с 26 октября по 21 октября, уборку территорий осуществляли более ста муниципальных и коммерческих организаций. Информация о местонахождении собранного мусора компании передавали регоператору, тот в свою очередь оперативно вывозил накопленные отходы с улиц города.
Мы очень ответственно подходим к организации транспортирования отходов после проведения субботников: людям важно видеть, что их усилия не пропали зря. Поэтому вывоз собранных отходов производится буквально на следующий день после уборки, и жители могу видеть, что город с каждым днем становится чище, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Весной этого года, во время субботников регоператор вывез из Краснотурьинска 582 кубометра мусора.