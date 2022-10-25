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Жители Свердловской области смогут увидеть «Черную луну»

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI
«Черную луну» смогут увидеть жители Свердловской области 25 октября. Во время уникального затенения Луна закроет солнце на 83%.

По данным специалиста обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, это случится в 15:59. В это время солнце будет закрыто настолько, что можно будет видеть лишь одну пятую часть его света. Поэтому будет темновато, считает ученый.

Само явление продлится больше двух часов. Оно начнется в 14:46, а в 17:07 последний участок Луны покинет Солнце, - отметил ученый.

Наблюдать зрелище можно с высоких точек региона. В центре уральской столицы «черную луну» можно будет увидеть на Плотинке возле Храма на Крови.

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Не советует специалист забывать о мерах предостороженности. Он рекомендует подождать, когда Солнце закроет облако. Тогда смотреть на него не будет опасным для зрения.

Если же небо будет ясным, смотреть на него нужно будет через оптический фильтр.

Напомним, ранее жителям Серова удалось сфотографировать северное сияние: небо было окрашено в зелено-салатовые цвета.

#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Природное явление#Луна#Солнце#Черная луна
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