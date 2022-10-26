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Анна Кровякова: Приоритетом работы “Точки кипения” в Саратове станут агростартапы

26 октября 18:35
Глава общественной приемной при уполномоченном по защите прав столичного бизнеса по вопросам молодежного предпринимательства Анна Кровякова и замглавы Гайдукова присутствовали на церемонии открытия «Точки кипения» в Саратове.

Как сообщает newsnn.ru, деятельность «Точки кипения — Вавиловский университет» будет складываться из ряда перспективных направлений. В первую очередь это цифровизация и информационные технологии в аграрной сфере, технологическое предпринимательство, агростартапы.

Анна Кровякова, выступая на мероприятии, напомнила, что общественная приемная при участии московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой обеспечивает поддержку молодого поколения предпринимателей в регионах. И именно Саратов, ее малую родину, решено было поддержать в этот раз. В городе появилась современная научная площадка, которая обеспечит ряд новых возможностей для развития молодого поколения.

По мнению Кровяковой, инновации в агропромышленном секторе сейчас можно считать одним из наиболее перспективных и востребованных направлений в Саратовской области и в целом по России. Модернизированные по последнему слову техники агропроекты к настоящему времени все чаще получают поддержку от компаний-гигантов. Так, в Саратове большую работу по инвестированию новых, перспективных проектов молодых стартаперов в сфере аграрной промышленности проводит группа компаний «Русагро». Руководитель общественной приемной выразила надежду, что компания и сейчас продолжит инвестировать интересные проекты, а государство также будет оказывать поддержку молодым предпринимателям.

Ольга Гайдукова сообщила, что совместная деятельность с «Точками кипения» ведется уже на протяжении двух с лишним лет. Такая работа включает участие представителей общественной приемной в форумах и организацию своих мероприятий на партнерских площадках по всей России. Команда столичного бизнес-омбудсмена оказывает поддержку новым инициативам, выступая в роли ментора и помогая молодым предпринимателям дорабатывать своих идеи и грамотно презентовать их перед нужной аудиторией. 16 и 17 ноября в столице пройдет форум международного масштаба «Амбассадоры устойчивого развития — 2022», где в качестве приглашенных участников будут присутствовать и учащиеся саратовских вузов с созданными ими проектами. «Точки кипения» являются партнерами предстоящего форума, обеспечивая мероприятие платформой для онлайн-трансляций.

«Точка кипения» — это сеть из 144 развивающих пространств в российских регионах, где проходит партнерская работа над проектами будущего.

#Ольга Земскова
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