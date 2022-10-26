Анна Кровякова: Приоритетом работы “Точки кипения” в Саратове станут агростартапы

Ольга Гайдукова сообщила, что совместная деятельность с «Точками кипения» ведется уже на протяжении двух с лишним лет. Такая работа включает участие представителей общественной приемной в форумах и организацию своих мероприятий на партнерских площадках по всей России. Команда столичного бизнес-омбудсмена оказывает поддержку новым инициативам, выступая в роли ментора и помогая молодым предпринимателям дорабатывать своих идеи и грамотно презентовать их перед нужной аудиторией. 16 и 17 ноября в столице пройдет форум международного масштаба «Амбассадоры устойчивого развития — 2022», где в качестве приглашенных участников будут присутствовать и учащиеся саратовских вузов с созданными ими проектами. «Точки кипения» являются партнерами предстоящего форума, обеспечивая мероприятие платформой для онлайн-трансляций.