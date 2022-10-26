Апартамент-комплексы в Шерегеше получили престижную международную премию

Проект выполнен в стиле альпийского шале с использованием природного колорита. Здания будут объединены стилобатом, на котором появится открытый бассейн и SPA-центр с различными видами саун и зонами workout. В одном из апарт-комплексов расположится первый в Шерегеше пятизвёздочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Им будет управлять сам девелопер, у которого уже есть соответствующий богатый опыт. В Екатеринбурге «УГМК-Застройщик» управляет сразу тремя отелями c премиальным сервисом: Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Hyatt Place 4* и Iset HomeAway Residence 5*. Также в рамках первого этапа будет построен большой ресторан с террасой площадью 2 000 кв. м на 500 гостей, фитнес-центр, детский центр, школа инструкторов и помещения для проката горнолыжного оборудования. Любители лыж и сноуборда оценят ski-room площадью 600 кв. м, где можно оставить спортивный инвентарь и отправиться на обед с семьей и друзьями.