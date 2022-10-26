Апартамент-комплексы в Шерегеше получили престижную международную премию

Экспертный совет признал проект лидером в номинации «Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций» в основном блоке премии − «Spaces & Places». Жюри присвоило высший балл апартаментам проекта СТК «Шерегеш» за лучшие решения в области архитектуры, строительства и дизайна жилых и коммерческих пространств.
Проект СТК «Шерегеш» одержал победу не случайно. В планах мастер-девелопера «УГМК-Застройщик» и Правительства Кемеровской области вывести Шерегеш в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов России и Европы уже к 2025–2027 гг. А также создать уникальную целостную экосистему для жизни, спорта и отдыха, которая сделает курорт Шерегеш точкой притяжения вне зависимости от времени года.
Очень ценно, что профессиональное жюри, коллеги, наши покупатели и инвесторы отмечают высокий потенциал проекта уже на начальной стадии строительства, — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Осенью 2022 года начнется строительство двух первых апарт-комплексов на 649 апартаментов площадью от 23 до 72 кв. м. Их уникальная особенность — в наличии индивидуальных террас с роскошным видом на горы и лес. Такие планировки с террасами можно встретить на именитых и фешенебельных курортах Европы, например, в Куршевеле и Шамони-Монблан. Это дает возможность резидентам организовать lounge-зону на свежем воздухе прямо в своём апартаменте.
Для удобного хранения сезонных и негабаритных вещей предусмотрены вместительные локеры — индивидуальные кладовые, расположенные на первом этаже апарт-комплексов. Покупателям доступны три формата отделки: white box, с чистовой отделкой и «юниты» − полностью благоустроенные пространства для жизни с мебелью. Можно самостоятельно заняться благоустройством своей зимней резиденции или передать все в руки профессиональной команды дизайнеров и строителей и приобрести апартамент «под ключ».
В настоящее время 90% апартаментов в первых двух апарт-комплексах уже забронированы. Активно ведется проектирование 3 и 4 апарт-комплекса на 678 апартаментов. Оставить заявку на предварительную бронь можно уже сейчас в отделе продаж девелопера.
Высокую оценку экспертного жюри международной премии получило и уникальное архитектурное решение апарт-комплексов.
Проект выполнен в стиле альпийского шале с использованием природного колорита. Здания будут объединены стилобатом, на котором появится открытый бассейн и SPA-центр с различными видами саун и зонами workout. В одном из апарт-комплексов расположится первый в Шерегеше пятизвёздочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Им будет управлять сам девелопер, у которого уже есть соответствующий богатый опыт. В Екатеринбурге «УГМК-Застройщик» управляет сразу тремя отелями c премиальным сервисом: Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Hyatt Place 4* и Iset HomeAway Residence 5*. Также в рамках первого этапа будет построен большой ресторан с террасой площадью 2 000 кв. м на 500 гостей, фитнес-центр, детский центр, школа инструкторов и помещения для проката горнолыжного оборудования. Любители лыж и сноуборда оценят ski-room площадью 600 кв. м, где можно оставить спортивный инвентарь и отправиться на обед с семьей и друзьями.
Все инфраструктурные объекты расположены вблизи действующих подъёмников «Sky Way» и «Панорама», что обеспечит доступ резидентам к горнолыжным трассам в формате Ski-in (попасть в гостиницу, не снимая лыж) и Ski-out (попасть на канатную дорогу от входа отеля).
Особое внимание уделено и инвестиционной привлекательности проекта. Резиденты апартаментов смогут получать дополнительный доход от 10% годовых (при 65% загрузке в сезон). Для этого достаточно передать апартаменты в управление сервисной компании, которая возьмет на себя все заботы по контролю и организации самого процесса.
Стоит отметить, что апартаменты не только подходят для комфортного проживания, но и являются привлекательным инвестиционным инструментом в качестве источника дополнительного дохода. У резидентов будет возможность передать апартаменты в доверительное управление сервисной компании на время своего отсутствия, — дополнил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Напомним, в конце сентября 2022 года, «УГМК-Застройщик» презентовал проект КРТ СТК «Шерегеш» на X международном юбилейном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Кемерово. В октябре проект был представлен на Международном форуме и выставке «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге. В рамках которого девелопер заключил важнейшие соглашения о сотрудничестве с первыми стратегическими инвесторами проекта. Среди них — известная уральская группа компаний «Baden Family», вместе с которой «УГМК-Застройщик» на территории Шерегеша возведет масштабный термальный комплекс, площадью 7,6 Га. «Баден-Баден Шерегеш». это термы под открытым небом, SPA-центр, комплекс саун и бань и relax-пространства.
При поддержке ключевого оператора горнолыжной инфраструктуры Шерегеша — кузбасской компании «КАСКАД», в секторе F курорта появятся новые ультрасовременные горнолыжные трассы. Их общая протяженность составит 15 км с пересадочными станциями и комфортабельными подъемниками гондольного типа. Соответствующее соглашение было подписано сторонами 18 октября 2022 г.
Еще одним стратегически важным партнером «УГМК-Застройщик» стала федеральная компания «Этажи», которая возьмет на себя задачи, связанные с реализацией апартаментом в новых апарт-комплексах.
Кроме того, первый этап предполагает строительство большого ресторана с террасой, фитнес-центра, детского центра, школы инструкторов, помещений для проката горнолыжного оборудования, ski-room площадью 600 кв. м., паркингов и других объектов инфраструктуры, а также организацию благоустроенных зеленых прогулочных зон и площадок для проведения развлекательных мероприятий на свежем воздухе.
Справочная информация
«Best for Life Design Forum & Award» − ежегодное мероприятие для профессионалов индустрии промышленного и продуктового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций. Организованная в его рамках премия «Best For Life Design Award» призвана определить наиболее значимые проекты, направленные на качественное улучшение и развитие жилых, а также коммерческих пространств. Лауреатами премии становятся только те проекты, которые единогласно признаются всеми членами экспертного совета лучшими в своей категории.