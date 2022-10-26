Дмитрий Медведев в Нижнем Тагиле стал мемом

Визит зампреда Совета безопасности РФ на предприятие, известное по выпуску танков, прошел 24 октября. Главной темой обсуждения стала ускоренная поставка бронетехники для нужд армии страны, но пользователей Интернета привлекло другое — одежда Дмитрия Медведева: для посещения завода он выбрал чёрный кожаный плащ.
В социальных сетях люди пофантазировали и «прифотошопили» рядом с политическим деятелем героя кинофильма «Собачье сердце» Швондера. Другие пользователи решили вспомнить, кто ещё появлялся на публике в кожаном плаще: коллективный разум изобразил Ким Чен Ына, Терминатора, героя ситкома «Алло, Алло!» Герра Отто Флика, пишет издание Medialeaks.