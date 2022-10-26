Дмитрий Медведев в Нижнем Тагиле стал мемом

Кадры видеозаписи с Дмитрием Медведевым, который ходит по «Уралвагонзаводу» в Нижнем Тагиле, стали мемом и разлетелись по социальным сетям. Пользователи интернета сделали фотожабу со Швондером и вспомнили других персонажей, носивших кожаный плащ: Ким Чен Ына и Терминатора.

Фото: Medialeaks Визит зампреда Совета безопасности РФ на предприятие, известное по выпуску танков, прошел 24 октября. Главной темой обсуждения стала ускоренная поставка бронетехники для нужд армии страны, но пользователей Интернета привлекло другое — одежда Дмитрия Медведева: для посещения завода он выбрал чёрный кожаный плащ. Читайте также: Медведев после посещения УВЗ в Нижнем Тагиле заявил об увеличении выпуска танков Дмитрий Медведев проведет совещание на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле В социальных сетях люди пофантазировали и «прифотошопили» рядом с политическим деятелем героя кинофильма «Собачье сердце» Швондера. Другие пользователи решили вспомнить, кто ещё появлялся на публике в кожаном плаще: коллективный разум изобразил Ким Чен Ына, Терминатора, героя ситкома «Алло, Алло!» Герра Отто Флика, пишет издание Medialeaks. В Нижней Туре родители заплатили 100 тысяч штрафа за мем детей про учителя Узнать подробнее