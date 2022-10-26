Достижения Сахалина вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня оказался Сахалин. Регион преуспел в своем развитии за последние годы, пишет vostokmedia.com.
В 2000-х годах объявили войну бездорожью на Курильских островах. Оперативно были заасфальтированы автодороги на Итурупе — до Буревестника, Рейдово и порта Китовый. Появилась также дорога, ведущая к термальным источникам, которыми давно прославился вулкан Баранский. С целью экономии на острове запустили собственное производство асфальта.
На Итурупе заработали: новый современный аэропорт, две дизельные электростанции, глубоководный причал, центральная районная больница, новый детский сад, а также Дом культуры и спорта, в котором есть кинотеатр и бассейн.
В Южно-Сахалинске в 2013 году после реставрации открыли литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин». Общая площадь объекта составляет 1 884 квадратных метра.
В регионе создали также территории опережающего социально-экономического развития. Представителям бизнеса упростили административные процедуры и предоставили различные льготные условия. Главными целями властей является привлечение в субъект инвесторов и улучшение качества жизни граждан.
В 2009 году на острове Сахалин заработало первое в России предприятие, производящее сжиженный природный газ. Завод построили в рамках реализации масштабного проекта «Сахалин-2». В строительстве участвовали до 10 тысяч рабочих из более чем 40 государств. На предприятии функционируют две технологические линии: мощность каждой из них достигает отметки в 4,8 миллиона тонн. Следует отметить, что контракты на поставки продукции были заключены на 20 лет вперед еще до того, как завершилось строительство нового объекта.
В Южно-Сахалинске в 2018 году открыли единственный на острове и крупнейший на территории Дальнего Востока перинатальный центр. Пятиэтажное здание занимает площадь в 32 тысячи квадратных метров. В медицинском учреждении работают 11 отделений, резюмировали авторы национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».