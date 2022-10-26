Достижения Сахалина вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В 2009 году на острове Сахалин заработало первое в России предприятие, производящее сжиженный природный газ. Завод построили в рамках реализации масштабного проекта «Сахалин-2». В строительстве участвовали до 10 тысяч рабочих из более чем 40 государств. На предприятии функционируют две технологические линии: мощность каждой из них достигает отметки в 4,8 миллиона тонн. Следует отметить, что контракты на поставки продукции были заключены на 20 лет вперед еще до того, как завершилось строительство нового объекта.