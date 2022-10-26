Две человека погибли при столкновении иномарок на трассе Екатеринбург — Тюмень

Автоинспекторы разыскивают свидетелей аварии. Водитель Lexus, который шёл на обгон, утверждает, что Opel двигался с выключенными фарами. В это время обгоняющий автомобилист двигался по встречной полосе движения и допустил лобовое столкновение. Сотрудники ГИБДД ищут записи с камер видеорегистраторов для подтверждения или опровержения этого факта.
В результате аварии погибли водитель и пассажир немецкого автомобиля, не дождавшись приезда медработников. Об этом ГИБДД по Свердловской области сообщили Ура.ру.
Ранее в Нижнем Тагиле молодой человек сел за руль без прав и устроил ДТП. С травмами виновника аварии доставили в медицинское учреждение. Автомобили получили повреждения.