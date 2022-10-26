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Две человека погибли при столкновении иномарок на трассе Екатеринбург — Тюмень

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
Автомобили марок Opel и Lexus столкнулись на 91-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. В результате погибло два человека. Причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Инцидент случился 25 октября приблизительно в 17:40.

Автоинспекторы разыскивают свидетелей аварии. Водитель Lexus, который шёл на обгон, утверждает, что Opel двигался с выключенными фарами. В это время обгоняющий автомобилист двигался по встречной полосе движения и допустил лобовое столкновение. Сотрудники ГИБДД ищут записи с камер видеорегистраторов для подтверждения или опровержения этого факта.

В результате аварии погибли водитель и пассажир немецкого автомобиля, не дождавшись приезда медработников. Об этом ГИБДД по Свердловской области сообщили Ура.ру.

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Ранее в Нижнем Тагиле молодой человек сел за руль без прав и устроил ДТП. С травмами виновника аварии доставили в медицинское учреждение. Автомобили получили повреждения.

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#Анна Варнакина#Смерть#Погиб#Авария#Екатеринбург#ДТП
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