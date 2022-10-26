ИРИ: За последние 20 лет в Свердловской области произошли положительные перемены

Проект представляет медиахолдинг 1MI совместно с АНО “ИРИ”. Эксперты провели соцопрос среди россиян 18-35 лет и попросили их назвать ключевые, по их мнению, достижения страны и своего региона. За 20 лет в Екатеринбурге произошло множество перемен.