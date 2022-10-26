ИРИ: За последние 20 лет в Свердловской области произошли положительные перемены

Проект представляет медиахолдинг 1MI совместно с АНО “ИРИ”. Эксперты провели соцопрос среди россиян 18-35 лет и попросили их назвать ключевые, по их мнению, достижения страны и своего региона. За 20 лет в Екатеринбурге произошло множество перемен.
В столице Урала появляется все больше небоскребов. Здесь находятся самые высокие здания в РФ, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, – жилая башня “Исеть” и бизнес-центр “Высоцкий”, построенные в 2000-е годы.
Башня “Исеть” состоит из 52 этажей, а ее высота достигает 208 метров. Небоскреб “Высоцкий” – 188 метров в высоту. Имеет оборудованную смотровую площадку на верхотуре, откуда открывается прекрасный вид на город.
В Екатеринбурге свою карьеру начал первый президент России Борис Ельцин. В 2015 году в городе открыли президентский центр. Объект вмещает в себя музей, выставочный и концертный залы, лекторий. Его основная задача – сохранить историческое наследие первого президента России и эпохи 90-х.
Екатеринбург, как Москва и Санкт-Петербург, – также театральный центр России. В нем функционирует 24 профессиональных коллектива, не считая десятков любительских.
Перед FIFA-2018 городской стадион Екатеринбурга полностью модернизировали. Архитекторы обновили поле, оборудование, расширили трибуны. Помещение приспособили для маломобильных групп населения. Бывший стадион “Центральный” теперь называется по-новому – ”Екатеринбург Арена”. Сегодня здесь проводятся матчи местного клуба “Урал” и крупные культурные мероприятия.
Уже много лет Екатеринбург выступает организатором одной из главных российских промышленных выставок – “Иннопром”. Чтобы провести мероприятие, построили грандиозный выставочный комплекс “Екатеринбург ЭКСПО”, представляющий собой конгресс-центр площадью порядка 42 тыс. кв. м. Зал комплекса рассчитан на 5 тыс. человек.