Кавминводы потеряют миллиардные доходы от турпотока из-за деприватизации курортов

Генеральная прокуратура решила пересмотреть процесс приватизации санаториев в Кавминводах спустя несколько десятилетий. По данным ведомства, положение о приватизации так и не было разработано, поэтому переход учреждений в частные руки в 2002 году якобы осуществлялся с нарушениями и за взятки, передает newstracker.ru.
Бизнес-сообщество назвало это решение опасным прецедентом и написало несколько обращений правозащитникам и подало апелляцию.
«Мы ошеломлены бездействием государственных органов и активными действиями отдельных должностных лиц, направленными на антиправовое, незаконное решение», - отметили предприниматели.
Владельцы санаториев указывают, что суд принял решение, исходя из неверной трактовки закона: постановление основано на статье 235 Гражданского кодекса РФ, которая применяется при изъятии имущества чиновников-коррупционеров. Однако ни один из 106 ответчиков не являлся чиновником или фигурантом коррупционного дела.
Гендиректор санатория «Арника» Юрий Клешня уверен, что если решение суда вступит в силу, то учреждения отдыха перейдут в доход государства, потеряют лицензию и закроются. В результате этого, добавил он, тысячи людей потеряют работу.
Такое решение может привести к тому, что пострадает 10% курортной инфраструктуры Кавминвод: владельцев ждут миллиардные убытки, а регион — потеря десятков тысяч туристов в год.
Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева считает, что нужно ответить на вопрос: почему Генпрокуратура решила пересмотреть итоги приватизации спустя 20 лет? По ее словам, срок для оспаривания приватизации составляет три года и необходимо понять, на каком основании ведомство его продлевает.
«Если приватизация действительно была проведена с какими-то нарушениями и из собственности государства были изъяты ликвидные объекты, это одна ситуация. А если государство занимается рейдерским захватом, это совсем другое», — заявила она.
По мнению экспертов, последствиями деприватизации станут закрытие десятков санаториев, сокращение турпотока, прекращение инвестиций и ущемление прав предпринимателей в целом.