Кавминводы потеряют миллиардные доходы от турпотока из-за деприватизации курортов

Генеральная прокуратура решила пересмотреть процесс приватизации санаториев в Кавминводах спустя несколько десятилетий. По данным ведомства, положение о приватизации так и не было разработано, поэтому переход учреждений в частные руки в 2002 году якобы осуществлялся с нарушениями и за взятки, передает newstracker.ru.