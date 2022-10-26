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Кавминводы потеряют миллиардные доходы от турпотока из-за деприватизации курортов

26 октября 14:11
Фото: google.com
Гагаринский суд Москвы признал незаконной приватизацию санаториев в Кавказских Минеральных Водах и постановил изъять 34 учреждения в собственность государства. Эксперты и предпринимательское сообщество называют такое решение рейдерским захватом и грубым нарушением законов РФ.

Генеральная прокуратура решила пересмотреть процесс приватизации санаториев в Кавминводах спустя несколько десятилетий. По данным ведомства, положение о приватизации так и не было разработано, поэтому переход учреждений в частные руки в 2002 году якобы осуществлялся с нарушениями и за взятки, передает newstracker.ru.

 

Бизнес-сообщество назвало это решение опасным прецедентом и написало несколько обращений правозащитникам и подало апелляцию. 

 

«Мы ошеломлены бездействием государственных органов и активными действиями отдельных должностных лиц, направленными на антиправовое, незаконное решение», - отметили предприниматели.

 

Владельцы санаториев указывают, что суд принял решение, исходя из неверной трактовки закона: постановление основано на статье 235 Гражданского кодекса РФ, которая применяется при изъятии имущества чиновников-коррупционеров. Однако ни один из 106 ответчиков не являлся чиновником или фигурантом коррупционного дела.

 

Гендиректор санатория «Арника» Юрий Клешня уверен, что если решение суда вступит в силу, то учреждения отдыха перейдут в доход государства, потеряют лицензию и закроются. В результате этого, добавил он, тысячи людей потеряют работу.

 

Такое решение может привести к тому, что пострадает 10% курортной инфраструктуры Кавминвод: владельцев ждут миллиардные убытки, а регион — потеря десятков тысяч туристов в год. 

 

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева считает, что нужно ответить на вопрос: почему Генпрокуратура решила пересмотреть итоги приватизации спустя 20 лет? По ее словам, срок для оспаривания приватизации составляет три года и необходимо понять, на каком основании ведомство его продлевает.

 

«Если приватизация действительно была проведена с какими-то нарушениями и из собственности государства были изъяты ликвидные объекты, это одна ситуация. А если государство занимается рейдерским захватом, это совсем другое», — заявила она.

 

По мнению экспертов, последствиями деприватизации станут закрытие десятков санаториев, сокращение турпотока, прекращение инвестиций и ущемление прав предпринимателей в целом.

#Марина Колодкина#Общество
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