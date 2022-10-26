Крупный пожар случился на складе стройматериалов в Санкт-Петербурге

К настоящему моменту огнеборцы потушили пламя. Склад горел по адресу: Металлострой, Северный проезд, дом 8. Огонь распространился на площади 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на городской ГУ МЧС.
А крыша рухнула на площади не менее 9 тысяч квадратных метров. На месте работали спасатели на спецмашинах, которым удалось локализовать пожар. О пострадавших не сообщается.
Ранее, в понедельник случился взрыв в товарно-сырьевом цехе нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. Пострадавших там не было.