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Крупный пожар случился на складе стройматериалов в Санкт-Петербурге

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе загорелся склад. У него рухнула крыша.

К настоящему моменту огнеборцы потушили пламя. Склад горел по адресу: Металлострой, Северный проезд, дом 8. Огонь распространился на площади 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на городской ГУ МЧС.

А крыша рухнула на площади не менее 9 тысяч квадратных метров. На месте работали спасатели на спецмашинах, которым удалось локализовать пожар. О пострадавших не сообщается.

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Ранее, в понедельник случился взрыв в товарно-сырьевом цехе нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. Пострадавших там не было.

#Елена Озерова#Происшествия#Пожар#Санкт-Петербург#Склад#Крыша
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