Медики Свердловской области провели уникальную операцию двухмесячному младенцу

Она рассказала, что ребенок поступил в СОКБ №1 из Областной детской клинической больницы. Диагноз малышу поставили ещё до его появления на свет – когда он находился в утробе матери. Будущая мама была проинформирована о болезни ребенка и том, как следует действовать после его рождения.