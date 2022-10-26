Медики Свердловской области провели уникальную операцию двухмесячному младенцу

Это болезнь головного мозга, во время которой кровь под высоким давлением поступает из задней мозговой артерии напрямую в расширенную вену Галена, минуя капиллярное русло. Об этом сообщает пресс-служба СОКБ №1.
Из-за этого у грудничка начались неврологические осложнения, такие, как водянка головного мозга. Операцию провела врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Камилла Мавлютова.
Она рассказала, что ребенок поступил в СОКБ №1 из Областной детской клинической больницы. Диагноз малышу поставили ещё до его появления на свет – когда он находился в утробе матери. Будущая мама была проинформирована о болезни ребенка и том, как следует действовать после его рождения.
После того, как ребенок родился и ему был оказан необходимый объём мероприятий в родовом зале, его перевели к нам в отделение, где были проведены все необходимые диагностические исследования, – рассказал завотделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 ОДКБ Марк Пруткин.
После операции малыша перевели в отделение анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1, а откуда в этот же день в обычную палату. Затем его и маму выписали.