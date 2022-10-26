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Медики Свердловской области провели уникальную операцию двухмесячному младенцу

Сегодня, 14:03
Фото: СОКБ №1
Свердловского младенца с угрожающей жизни патологией прооперировали в СОКБ №1. У двухмесячного ребенка стоял диагноз - пиальная фистула в проекции задней черепной ямки.

Это болезнь головного мозга, во время которой кровь под высоким давлением поступает из задней мозговой артерии напрямую в расширенную вену Галена, минуя капиллярное русло. Об этом сообщает пресс-служба СОКБ №1.

Из-за этого у грудничка начались неврологические осложнения, такие, как водянка головного мозга. Операцию провела врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Камилла Мавлютова.

Она рассказала, что ребенок поступил в СОКБ №1 из Областной детской клинической больницы. Диагноз малышу поставили ещё до его появления на свет – когда он находился в утробе матери. Будущая мама была проинформирована о болезни ребенка и том, как следует действовать после его рождения.

После того, как ребенок родился и ему был оказан необходимый объём мероприятий в родовом зале, его перевели к нам в отделение, где были проведены все необходимые диагностические исследования, – рассказал завотделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 ОДКБ Марк Пруткин.
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После операции малыша перевели в отделение анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1, а откуда в этот же день в обычную палату. Затем его и маму выписали.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Операция#Ребенок#Мозг#Хирург#Младенец
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