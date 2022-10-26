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Мобилизованные из Нижнего Тагила смогут отказаться досрочно от ОСАГО

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Мобилизованным РФ разрешили отказаться от полиса ОСАГО досрочно, а также вернуть часть его стоимости. Для этого нужно обратиться в страховую компанию с заявлением.

Нововведение будет рассмотрено на общественном обсуждении, сообщает Банк России.

Предполагается, что подать заявление можно как при личном визите в страховую фирму, так и через интернет, посетив личный кабинет. В удаленном формате отказаться от полиса ОСАГО сможет и доверенное лицо мобилизованного без его участия (при наличии соответствующего документа).

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Помимо этого, Банк России разместил на сайте для обсуждения проекты указаний об электронном урегулировании убытков по ОСАГО, а также перевозчиков и владельцев опасных объектов. Это предусмотрено законом, который начнет действовать с 15 июля следующего года.

#Елена Озерова#Частичная мобилизация в России#Частичная мобилизация#ОСАГО#Полис осаго#Страхование#Экономика
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