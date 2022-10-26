Надзорные ведомства не нашли вины золотодобытчиков в обмелении реки под Тагилом

О том, что вода почти полностью ушла из реки Нейва в местах, где она протекает через пригородные села и деревни, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Темно-Осинова Ольга в августе этого года. Одной из версий обмеления была деятельность золотодобытчиков.
Проверку по запросу TagilCity.ru надзорные ведомства провели с 12 по 14 октября. Установлено, что добычу полезных ископаемых рядом с рекой ведет артель старателей «Нейва».
При визуальном осмотре участков не установлено изменений недропользователем русла реки Нейва, ее осушения и какого-либо иного негативного воздействия. Русло реки протекает за границами горного отвода Артели старателей «Нейва», — сообщил редакции в официальном ответе природоохранный прокурор Григорий Битюков.
Напомним, обмеление реки проходило постепенно, начиная с весны, и концу лета достигло пика. Например, в деревне Темно-Осинова вода осталась только в пожарном пруду. Из-за обмеления в реке начала гибнуть рыба, а животные, живущие в воде, покинули свои места обитания.