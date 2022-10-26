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Надзорные ведомства не нашли вины золотодобытчиков в обмелении реки под Тагилом

Сегодня, 08:28
Фото: TagilCity.ru
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила и Росприроднадзор проверили работу артели старателей после сообщений жителей деревень и сел об обмелении реки Нейва. Нарушений со стороны золотодобытчиков найдено не было.

О том, что вода почти полностью ушла из реки Нейва в местах, где она протекает через пригородные села и деревни, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Темно-Осинова Ольга в августе этого года. Одной из версий обмеления была деятельность золотодобытчиков.

Проверку по запросу TagilCity.ru надзорные ведомства провели с 12 по 14 октября. Установлено, что добычу полезных ископаемых рядом с рекой ведет артель старателей «Нейва».

При визуальном осмотре участков не установлено изменений недропользователем русла реки Нейва, ее осушения и какого-либо иного негативного воздействия. Русло реки протекает за границами горного отвода Артели старателей «Нейва», — сообщил редакции в официальном ответе природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Напомним, обмеление реки проходило постепенно, начиная с весны, и концу лета достигло пика. Например, в деревне Темно-Осинова вода осталась только в пожарном пруду. Из-за обмеления в реке начала гибнуть рыба, а животные, живущие в воде, покинули свои места обитания. 

Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Река#Обмеление#Нейва#Золотодобыча
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