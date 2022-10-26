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Онкодиспансер Нижнего Тагила отремонтируют за 16 млн перед установкой двух аппаратов

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
В обновлённом онкодиспансере Нижнего Тагила установят аппарат МРТ и лучевой терапии. На капитальный ремонт здания, расположенного в Тагилстроевском районе на улице Солнечная, 3, потратят в общей сложности 16,3 млн рублей.

На строительные мероприятия были сформированы две госзакупки. Одна посвящена подготовке помещений к установке магнитно-резонансного томографа, другая – линейного усилителя. 

Заниматься общестроительными, демонтажными и восстановительными работами перед установкой МР-томографа на первом этаже (№№ 43, 49, 50, 101, 108 по паспорту БТИ) будет ООО «Строительная компания ВИНСАРА». Компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Именно эта организация оставила единственную заявку на участие в закупке. Начальная цена не поменялась — 7 449 170,00 рублей. 

Срок выполнения работ, согласно документации, — 15 календарных дней с момента заключения контракта. Во время проведения ремонта должна осуществляться ежедневная уборка зоны выполнения работ. Гарантийный срок на выполненные работы составляет три года.

Вторая закупка посвящена ремонту помещений 1-го этажа, № 78, 79, 80, 81, 82 перед установкой линейного ускорителя. Начальная цена закупки — 8 889 440,00 рублей. В настоящее время идёт сбор заявок, который завершится 31 октября. Добавим, срок выполнения работ — 12 календарных дней после заключения договора.

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#Юлия Степанова#Общество#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ремонт#Онкодиспансер#Закупки#Госзакупка#Подрядчик
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