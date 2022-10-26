Онкодиспансер Нижнего Тагила отремонтируют за 16 млн перед установкой двух аппаратов

Заниматься общестроительными, демонтажными и восстановительными работами перед установкой МР-томографа на первом этаже (№№ 43, 49, 50, 101, 108 по паспорту БТИ) будет ООО «Строительная компания ВИНСАРА». Компания зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Именно эта организация оставила единственную заявку на участие в закупке. Начальная цена не поменялась — 7 449 170,00 рублей.