Под минометным обстрелом на Украине погиб младший сержант из Новоуральска

По мобилизации мужчину призвали 27 сентября. После он был зачислен в списки 74 мотострелковой бригады. 17 октября его подразделение оказалось под минометным обстрелом. Военный погиб от осколочного ранения. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.