Под минометным обстрелом на Украине погиб младший сержант из Новоуральска

По мобилизации мужчину призвали 27 сентября. После он был зачислен в списки 74 мотострелковой бригады. 17 октября его подразделение оказалось под минометным обстрелом. Военный погиб от осколочного ранения. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
Денис Валерьевич проходил военную службу в частях специального назначения. В 2002 году принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской республике, - рассказал Вячеслав Тюменцев.
Также он выразил искренние соболезнования об утрате родным и близким погибшего. Он сказал, что его подвиг будут помнить вечно.
Напомним, ранее сообщалось и о других погибших свердловчанах. Среди них военные, отправленные на службу как до объявления частичной мобилизации, так и после.