Под Нижним Тагилом обнаружен пожиратель сосны и лиственницы

Насекомое было обнаружено на территории лесозаготовительного предприятия. Жук угодил в феромонную ловушку. Хвойный усач наносит вред коре молодых веток лиственниц и сосен. Усач обитает в свежеспиленных деревьях, сообщили в региональном Россельхознадзоре.