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Под Нижним Тагилом обнаружен пожиратель сосны и лиственницы

Сегодня, 15:46
Фото: 1MI
В лесах под Нижним Тагилом специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинного вредителя – восточносибирского хвойного усача. Насекомое пожирает молодые ветки и хвою деревьев.

Насекомое было обнаружено на территории лесозаготовительного предприятия. Жук угодил в феромонную ловушку. Хвойный усач наносит вред коре молодых веток лиственниц и сосен. Усач обитает в свежеспиленных деревьях, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

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В ходе мониторинга инспекторы Россельхознадзора расставляют феромонные ловушки, привлекающие насекомых, и потом отправляют «добычу» на лабораторные исследования, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Восточносибирский хвойный усач (Monochamus impluviatus) повреждает лиственницу, сосну и ель. Жуки питаются корой веток, а также подгрызают хвою. Вредитель чаще всего поражает больные деревья. Инспекторам Россельхознадзора предстоит принять меры по обеспечению фитосанитарной безопасности региона.

Данные исследований были переданы в Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

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Ранее сообщалось, что бригада лесорубов под руководством предпринимателя из Екатеринбурга провели рубку деревьев на территории «Невьяновского лесничества». 

#Федор Быстров#Экология#Лесное хозяйство#Сосны#Россельхознадзор#Нижний Тагил
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