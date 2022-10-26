Под Нижним Тагилом обнаружен пожиратель сосны и лиственницы

Насекомое было обнаружено на территории лесозаготовительного предприятия. Жук угодил в феромонную ловушку. Хвойный усач наносит вред коре молодых веток лиственниц и сосен. Усач обитает в свежеспиленных деревьях, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
В ходе мониторинга инспекторы Россельхознадзора расставляют феромонные ловушки, привлекающие насекомых, и потом отправляют «добычу» на лабораторные исследования, — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Восточносибирский хвойный усач (Monochamus impluviatus) повреждает лиственницу, сосну и ель. Жуки питаются корой веток, а также подгрызают хвою. Вредитель чаще всего поражает больные деревья. Инспекторам Россельхознадзора предстоит принять меры по обеспечению фитосанитарной безопасности региона.
Данные исследований были переданы в Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что бригада лесорубов под руководством предпринимателя из Екатеринбурга провели рубку деревьев на территории «Невьяновского лесничества».