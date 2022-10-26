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Подростки в Нижнем Тагиле ограбили магазин «Монетка»

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
На Красном Камне в Нижнем Тагиле молодые люди ограбили магазин с продуктами. Через 30 минут на место приехали полицейские.

В ночь с 25 на 26 октября по адресу: улица Пархоменко, 150 молодые люди ограбили продуктовый магазин «Монетка». Все случилось примерно в 00:40. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам свидетелей событий, через окно в магазин залезли подростки в возрасте около 15-17 лет. Через несколько минут один из них крикнул «Даниил, сваливаем» и они скрылись.

Спустя полчаса после ограбления на место приехал директор торговой точки и полицейские.

Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское», после ЧП на месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №18.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление установление лиц, причастных к преступлению. Устанавливается сумма причиненного ущерба, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
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Напомним, ранее в свердловском поселке мужчина захватил продуктовый магазин. По словам очевидцев, он приказал всем лечь на пол. Продавцы успели выбежать на улицу и вызвать полицию.

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