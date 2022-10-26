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После смерти жителя Нижнего Тагила во время рыбалки СК начал проверку

Сегодня, 12:33
Фото: Природный парк «Река Чусовая»
Следственный комитет занялся проверкой обстоятельств гибели 58-летнего мужчины на реке Чусовая в Нижнем Тагиле.

Проверкой смерти рыбака занялся Следственный отдел по Ленинскому району, сообщил старший помощник главы СУ СК по Свердловской области Александр Шульга. Отмечается, что тело тагильчанина было обнаружено в 5 километрах от деревни Баронское.

В ходе проверки выясняются все обстоятельства трагедии. Проведён осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу, - добавил Александр Шульга.

Предположительная причина наступления смерти - переохлаждение организма.

А по словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, что погибший был туристом – неверная. Он рыбачил в водоеме 20 октября он со своим знакомым. Они были на разных лодках.

Первую ночь рыбаки провели недалеко от деревни Таны, в рыбацком домике, а на следующий день отправились рыбачить, вернуться домой они должны были из деревни Усть-Утка, - добавил Горелых.
Турист из Нижнего Тагила погиб на реке Чусовая
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Один рыбак в предварительно обозначенное ими время - 21 октября в 18:00 - вышел на берег, а второй - не вернулся. Рыбаков увезти домой должен был отец пострадавшего. Поиски проходили вплоть до 26 октября.

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