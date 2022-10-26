После смерти жителя Нижнего Тагила во время рыбалки СК начал проверку

Проверкой смерти рыбака занялся Следственный отдел по Ленинскому району, сообщил старший помощник главы СУ СК по Свердловской области Александр Шульга. Отмечается, что тело тагильчанина было обнаружено в 5 километрах от деревни Баронское.
В ходе проверки выясняются все обстоятельства трагедии. Проведён осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу, - добавил Александр Шульга.
Предположительная причина наступления смерти - переохлаждение организма.
А по словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, что погибший был туристом – неверная. Он рыбачил в водоеме 20 октября он со своим знакомым. Они были на разных лодках.
Первую ночь рыбаки провели недалеко от деревни Таны, в рыбацком домике, а на следующий день отправились рыбачить, вернуться домой они должны были из деревни Усть-Утка, - добавил Горелых.
Один рыбак в предварительно обозначенное ими время - 21 октября в 18:00 - вышел на берег, а второй - не вернулся. Рыбаков увезти домой должен был отец пострадавшего. Поиски проходили вплоть до 26 октября.