Признать тагильский УСМ банкротом требует через суд московский банк

Заявление о банкротстве в Арбитражный суд Свердловской области банк «Держава» подал 19 октября 2022 года. Основанием для этого стало наличие у УСМ признаков несостоятельности, предусмотренных федеральным законом. Согласно законодательству, дело о банкротстве юридического лица может быть возбуждено, если требования к должнику составляют не менее 300 тысяч рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.