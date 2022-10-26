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Признать тагильский УСМ банкротом требует через суд московский банк

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
Заявление о признании банкротом ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила подало в Арбитражный суд Свердловской области ПАО «Акционерный коммерческий банк «Держава» из Москвы.

Заявление о банкротстве в Арбитражный суд Свердловской области банк «Держава» подал 19 октября 2022 года. Основанием для этого стало наличие у УСМ признаков несостоятельности, предусмотренных федеральным законом. Согласно законодательству, дело о банкротстве юридического лица может быть возбуждено, если требования к должнику составляют не менее 300 тысяч рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.

Это уже не первое заявление о банкротстве в отношении ООО «Уралстроймонтаж». Так, в феврале 2022 года АО «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга также собиралась обращаться в суд.

ПАО «Акционерный коммерческий банк «Держава» зарегистрировано в Москве в 1994 году. С 2016 года председателем правления финансовой организации является Сергей Скородумов.

ООО «Уралстроймонтаж» работает в Нижнем Тагиле с 2004 года. Основной вид деятельности фирмы — автомобильный грузовой транспорт. Также организация занимается строительством дорог. Ранее УСМ был внесен в реестр недобросовестных поставщиков, однако директор Алексей Голященко через суд смог оспорить решение и теперь может принимать участие в госзакупках.

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УСМ является подрядчиком реконструкции путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Сроки ремонта неоднократно переносились и сдвигались. На сегодняшний день движение для автомобильного транспорта на мосту открыто, однако трамвайные пути до сих пор не отремонтированы, так как «Уралстроймонтаж» не сделал дренаж между путями.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Банкрот#Спарк#Уралстроймонтаж
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