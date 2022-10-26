РЭО: Благодаря оптимизации завод в Магаданской области обойдется дешевле на 25%

Буцаев сообщил, что в начале лета на площадке XXV Петербургского международного экономического форума им и Сергеем Носовым была подписана прямая договоренность о финансировании концессионного соглашения, в рамках которого ООО «Магаданская экологическая концессия» и Магаданская область стали компаньонами. Документ связан с планируемым запуском в регионе мусороперерабатывающего завода мощностью 55 тыс. тонн ТКО в год. Этот концессионный проект — пока единственный обеспечивается за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже, сообщает atas.info.