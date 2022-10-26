РЭО: Благодаря оптимизации завод в Магаданской области обойдется дешевле на 25%

Posted 26 октября 2022,, 16:15
Published 26 октября 2022,, 16:15
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Снижение стоимости строительства c 5,7 млрд руб. на четверть стало возможным в результате оптимизации технологий, а также применения оборудования производства России, рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Известно, что участники встречи обсуждали планы по расширению региональной инфраструктуры.
Буцаев сообщил, что в начале лета на площадке XXV Петербургского международного экономического форума им и Сергеем Носовым была подписана прямая договоренность о финансировании концессионного соглашения, в рамках которого ООО «Магаданская экологическая концессия» и Магаданская область стали компаньонами. Документ связан с планируемым запуском в регионе мусороперерабатывающего завода мощностью 55 тыс. тонн ТКО в год. Этот концессионный проект — пока единственный обеспечивается за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже, сообщает atas.info.
По словам замглавы по инвестразвитию РЭО Сергея Королева, экспертиза проекта завершится до конца октября, после чего станет понятна точная стоимость работ по строительству и вводу в эксплуатацию завода. Однако концессионер может приступить к строительным работам уже сейчас.
Новый завод покроет потребности Магаданской области в обработке ТКО более чем на 80%. Объем утилизируемых отходов в год составит 37,5 тыс. тонн. Заводской комплекс планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.