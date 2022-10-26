РЭО поддерживает политику зеленого финансирования

Как рассказал Буцаев, политика зеленого финансирования — это комплексное решение, направленное на трансформацию предприятий, чья деятельность связана со сферой обращения с отходами и ВМР. Изменения будут производиться с помощью инструментов зеленого финансирования и при помощи РЭО. Поддержка будет оказана в первую очередь тем проектам и компаниям, которые ответственно ведут дела, просчитывают возможные риски и работают прозрачно со всеми партнерами.