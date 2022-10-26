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Posted 26 октября 2022,, 19:36

Published 26 октября 2022,, 19:36

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

РЭО поддерживает политику зеленого финансирования

26 октября 2022, 19:36
Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил программу выпуска облигаций на сумму 100 миллиардов рублей. Пользоваться ими можно будет до 12 лет.

Данное решение было принято в октябре 2021 года. По этой программе финансирование получат проекты, направленные на строительство объектов обращения с отходами и объектов по переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что в настоящее время РЭО поддерживает политику зеленого финансирования проектов обращения с ТКО. Компании, отвечающие ее требованиям, обретут шанс на получение средств за счет выпуска зеленых облигаций РЭО и мер господдержки, пишет vedomosti.ru.

Как рассказал Буцаев, политика зеленого финансирования — это комплексное решение, направленное на трансформацию предприятий, чья деятельность связана со сферой обращения с отходами и ВМР. Изменения будут производиться с помощью инструментов зеленого финансирования и при помощи РЭО. Поддержка будет оказана в первую очередь тем проектам и компаниям, которые ответственно ведут дела, просчитывают возможные риски и работают прозрачно со всеми партнерами.

Приоритеты опубликованы в ESG-стандарте, являющемся приложением к одобренной политике. Согласно стандарту компании должны придерживаться стратегии устойчивого развития. Они обязаны выполнять показатели нацпроекта «Экология», соблюдать требования к экономическому и социальному менеджменту. Претенденты на получение зеленого финансирования должны также разработать умные подходы в расчетах выбросов парниковых газов и запланировать мероприятия по их уменьшению.

Помимо этого, компаниям предлагается присоединиться к Декларации устойчивого развития. Это приложение к политике зеленого финансирования утверждает главные методы осуществления грамотной деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР.

#Общество
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