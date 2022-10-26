РЭО: Расходы на производство техногрунта разрешили учитывать в тарифах

Такие нововведения являются своевременными, считает глава РЭО Денис Буцаев. Изменения направлены на создание предприятий по переработке отходов. Их особенность заключается в том, что из остатков сортировки ТКО будут производить компост. Таким образом, в стране можно будет утилизировать свыше 20% отходов. Это почти половина от показателей, установленных в рамках нацпроекта «Экология», передает канал 360tv.ru. Это направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.
Напомним, что одной из целей проекта является сокращение количества захоронений на полигонах к 2030 году на 50%.
Благодаря постановлению региональные операторы смогут включать расходы на компостирование ТКО в тарифы. Это приведет к тому, что появится потребность в создании объектов утилизации, а не новых мусорных полигонов. Из-за внесенных изменений тарифы не вырастут. Это обусловлено тем, что средства на производство техногрунта будут поступать в связи с экономией в результате уменьшения объемов захоронения отходов.
Известно, что техногрунт используется для изоляции слоев ТКО на мусорных полигонах. К такой практике зачастую прибегают в случаях, когда объект переработки и мусорный полигон находятся на одном земельном участке. Такой подход экономически обоснован — затраты на перевозку грунта минимальны. Нет необходимости привозить его из более удаленных пунктов.
Ранее производство техногрунта в качестве утилизации не включали в тариф. Теперь регоператоры будут учитывать его, так как с экономической точки зрения это обосновано.
Предлагаемые поправки будут внесены в постановление правительства № 484 от 30.05.2016. Они затронут и правила регулирования тарифов в отрасли обращения с ТКО. Это необходимо, чтобы орган регулирования тарифов мог определить величину расходов, по которым владелец объекта должен подавать в данный орган обосновывающие материалы по объекту утилизации. Важно, чтобы он был таким же, как набор по объектам обработки, обезвреживания и захоронения отходов.
До того, как власти приняли постановление, затраты на захоронение отходов органического типа после сортировки включались в тарифы регоператоров, а на утилизацию — не учитывались. Таким образом, происходило стимулирование создания полигонов, а не мусороперерабатывающих предприятий. Принятое постановление позволит применять утилизацию отходов посредством их компостирования. Всего таких объектов в России нужно построить примерно 200 штук. Об этом рассказал замглавы по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ППК «РЭО» Алексей Макрушин.
Данные мероприятия реализуются в рамках федпроекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».