РЭО: Расходы на производство техногрунта разрешили учитывать в тарифах

Предлагаемые поправки будут внесены в постановление правительства № 484 от 30.05.2016. Они затронут и правила регулирования тарифов в отрасли обращения с ТКО. Это необходимо, чтобы орган регулирования тарифов мог определить величину расходов, по которым владелец объекта должен подавать в данный орган обосновывающие материалы по объекту утилизации. Важно, чтобы он был таким же, как набор по объектам обработки, обезвреживания и захоронения отходов.