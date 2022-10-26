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Сотрудники УВЗ в Нижнем Тагиле заявляют о переводе на семидневную рабочую неделю

Сегодня, 16:56
Фото: TagilCity.ru
Сотрудники механосборочного производства на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле рассказали редакции TagilCity.ru о переводе на семидневную рабочую неделю. При этом в пресс-службе предприятия эту информацию отрицают.

Один из работников цеха № 120 сообщил, что на прошлой неделе были составлены списки из тех, кто выйдет на производство, помимо основных шести рабочих дней, еще и в воскресенье. Списки составляли на две недели.

Мы должны отработать шесть дней, их них пять — по 12 часов и один — по восемь, а потом еще выйти и воскресенье. То есть две недели без выходных работать, — сообщил редакции сотрудник УВЗ.

В официальном ответе TagilCity.ru от пресс-службы предприятия эту информацию отрицают:

Информация о семидневной рабочей неделе для работников механосборочного производства «Уралвагонзавода» не соответствует действительности.

Также в пресс-службе отметили, что производственные подразделения, задействованные в выполнении государственных контрактов, по-прежнему работают в особом режиме. А на предприятии открыт набор высококвалифицированных работников: операторов станков с ПУ, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, машинистов крана и других профессий.

Напомним, в конце августа работники механосборочных цехов УВЗ, выполняющие государственный оборонный заказ, перешли на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю.

Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Уралвагонзавод#Цех#Гособоронзаказ
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