Сотрудники УВЗ в Нижнем Тагиле заявляют о переводе на семидневную рабочую неделю

Один из работников цеха № 120 сообщил, что на прошлой неделе были составлены списки из тех, кто выйдет на производство, помимо основных шести рабочих дней, еще и в воскресенье. Списки составляли на две недели.
Мы должны отработать шесть дней, их них пять — по 12 часов и один — по восемь, а потом еще выйти и воскресенье. То есть две недели без выходных работать, — сообщил редакции сотрудник УВЗ.
В официальном ответе TagilCity.ru от пресс-службы предприятия эту информацию отрицают:
Информация о семидневной рабочей неделе для работников механосборочного производства «Уралвагонзавода» не соответствует действительности.
Также в пресс-службе отметили, что производственные подразделения, задействованные в выполнении государственных контрактов, по-прежнему работают в особом режиме. А на предприятии открыт набор высококвалифицированных работников: операторов станков с ПУ, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, машинистов крана и других профессий.
Напомним, в конце августа работники механосборочных цехов УВЗ, выполняющие государственный оборонный заказ, перешли на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю.