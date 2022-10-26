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Стало известно о смерти ещё двух жителей Полевского на Украине

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI
55-летний Михаил Мараков, который вызвался добровольцем для участия в СВО РФ на Украине, погиб. Также стало известно о смерти ещё одного жителя Полевского — Ильи Королёва.

О том, где и как именно погиб Михаил Мараков, пока неизвестно. О гибели полевчанина сообщило издание «Полевской24.рф / Рабочая Правда».

В синей футболке - Михаил Мараков
Фото: Полевской24.рф / Рабочая Правда

Также стало известно, что на территории СВО скончался Илья Королев. 27 сентября мужчина был мобилизован. 12 октября ефрейтор погиб в районе Ищенки Херсонской области: 228 мотострелковый полк 90 гвардейской танковой дивизии, где проходил службу военнообязанный, попал под артиллерийский обстрел.

Фото: Илья Королев / Администрация Полевского городского округа

С Ильёй Королёвым попрощались 26 октября. Желающие проводить военнослужащего в последний путь собрались в храме Святых Апостолов Петра и Павла, сообщает Администрация Полевского городского округа.

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Напомним, что полевчанин Максим Изгагин аналогично попал под мобилизационные мероприятия 27 сентября. Он скончался под обстрелом артиллерии.

Свердловчанин скончался под артиллерийским обстрелом на Украине
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#Полевской#Происшествия#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Смерть#Эксклюзив#Анна Варнакина
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