Стало известно о смерти ещё двух жителей Полевского на Украине

О том, где и как именно погиб Михаил Мараков, пока неизвестно. О гибели полевчанина сообщило издание «Полевской24.рф / Рабочая Правда».
Также стало известно, что на территории СВО скончался Илья Королев. 27 сентября мужчина был мобилизован. 12 октября ефрейтор погиб в районе Ищенки Херсонской области: 228 мотострелковый полк 90 гвардейской танковой дивизии, где проходил службу военнообязанный, попал под артиллерийский обстрел.
С Ильёй Королёвым попрощались 26 октября. Желающие проводить военнослужащего в последний путь собрались в храме Святых Апостолов Петра и Павла, сообщает Администрация Полевского городского округа.
Напомним, что полевчанин Максим Изгагин аналогично попал под мобилизационные мероприятия 27 сентября. Он скончался под обстрелом артиллерии.