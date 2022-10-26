Тагильчанин путешествует на плоту, школы ремонтируют, а УСМ грозит банкротство

Глава Верхней Салды Игорь Сальников обвинил в провокации некоторых горожан, которые пришли на общественные слушания по кремниевому заводу 19 октября. В тот день часть салдинцев не пустили на мероприятие, что вызвало их недовольство. Несколько человек задержала полиция.