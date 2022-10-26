Тагильчанин путешествует на плоту, школы ремонтируют, а УСМ грозит банкротство

В Нижнем Тагиле в 2023 году планируется начать капитальный ремонт здания школы №32 на улице Карла Маркса, 67. Образовательное учреждение было построено в 1936 году. Конкурсный отбор на 2023 год в рамках федерального проекта «Модернизация образовательных организаций» уже пройден.
Глава Верхней Салды Игорь Сальников обвинил в провокации некоторых горожан, которые пришли на общественные слушания по кремниевому заводу 19 октября. В тот день часть салдинцев не пустили на мероприятие, что вызвало их недовольство. Несколько человек задержала полиция.
Заявление о признании банкротом ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила подало в Арбитражный суд Свердловской области ПАО «Акционерный коммерческий банк «Держава» из Москвы. Основанием для этого стало наличие у УСМ признаков несостоятельности, предусмотренных федеральным законом.
Путешественник Данил Сухоруков завершил свой 139-дневный маршрут по рекам России 24 октября. Житель Нижнего Тагила проплыл от Урала до Каспийского моря.
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила и Росприроднадзор проверили работу артели старателей после сообщений жителей деревень и сел об обмелении реки Нейва. Нарушений со стороны золотодобытчиков специалисты не нашли.