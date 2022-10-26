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Турист из Нижнего Тагила погиб на реке Чусовая

Сегодня, 08:34
Фото: Природный парк «Река Чусовая»
В природном парке «Река Чусовая» погиб турист из Нижнего Тагила. Он один отправился на сплав и не вернулся к назначенному времени.

В водное одиночное путешествие мужчина уехал 20 октября. Его путь шел от заброшенной деревни Таны по реке Межевая Утка до слияния ее с Чусовой.

Фото: Природный парк «Река Чусовая»

На следующий день, когда он должен был вернуться, этого не произошло. Родственники стали искать его спустя сутки после пропажи.

Ожидающие туриста лица, прождав разумное время, самостоятельно пытались организовать поиск, но безуспешно. За помощью родственники и друзья обратились в субботу, по истечению суток от назначенного времени и даты встречи. Турист был обнаружен, но поздно. Сотрудникам парка оставалось только позвонить в отдел полиции, — сообщили в природном парке «Река Чусовая».
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Напомним, что в среду, 26 октября, в Таиланде нашли тело пропавшей екатеринбурженки. Предварительно известно, что женщина приехала на отдых, зашла в море, чтобы искупаться, и утонула.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Погиб#Река#Сплав#Путешествие
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