Убившего топором друга жителя Ирбита отправили в тюрьму на восемь лет

Известно, что злоумышленник больше года прожил у своего друга, а однажды во время пьяных посиделок избил его деревянным топорищем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
После ЧП мужчина приходил в гости к побитому, чтобы узнать о его самочувствии. Скончался приятель в больнице через два месяца.
Сначала злоумышленник признался в том, что довел друга до больницы, где тот скончался, а потом забрал свои слова обратно. Однако следователи смогли доказать, что виновен в cмерти друга именно он.
Ранее сообщалось о жительнице Свердловской области, которая заколола насмерть свою подругу за то, что та требовала с ней выпить. Девушки поссорились во время застолья – одна хотела его продолжить, а другая завершить.