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Убившего топором друга жителя Ирбита отправили в тюрьму на восемь лет

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Мужчину из Ирбита, который топором убил друга, отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Известно, что злоумышленник больше года прожил у своего друга, а однажды во время пьяных посиделок избил его деревянным топорищем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После ЧП мужчина приходил в гости к побитому, чтобы узнать о его самочувствии. Скончался приятель в больнице через два месяца.

Сначала злоумышленник признался в том, что довел друга до больницы, где тот скончался, а потом забрал свои слова обратно. Однако следователи смогли доказать, что виновен в cмерти друга именно он.

В Ревде женщина заколола подругу за просьбу выпить с ней
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Ранее сообщалось о жительнице Свердловской области, которая заколола насмерть свою подругу за то, что та требовала с ней выпить. Девушки поссорились во время застолья – одна хотела его продолжить, а другая завершить.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Тюрьма#Друзья#Приговор
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