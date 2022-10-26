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В Екатеринбурге 4 пары с мобилизованными женихами оформили брак за один день

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
В Свердловской области в 6 раз выросло количество заявлений на регистрацию брака с начала частичной мобилизации. В Октябрьском ЗАГСе Екатеринбурга 25 октября сыграли свадьбу четыре пары, в которых женихи получили повестки по частичной мобилизации.
Одна из пар — Степан и Оксана — приняли решение официально зарегистрировать свои отношения на следующий день после того, как молодой человек получил повестку, - говорится в сообщении регионального департамента информационной политики.
В Свердловской области мобилизованному отказали в регистрации брака из-за печати
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В Свердловской области мобилизованные могут заключить брак по упрощенной процедуре. Пары могут зарегистрироваться в день подачи заявления.

С момента объявления частичной мобилизации в Свердловской области в шесть раз увеличилось количество поданных заявлений на регистрацию брака. В период с 21 по 29 сентября 2022 года было подано 3 176 заявлений о заключении брака, из них в Екатеринбурге – 1 083.

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Ранее сообщалось, что житель поселка Зайково Свердловской области женился на своей девушке после получения повестки в рамках частичной мобилизации.

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