В Екатеринбурге 4 пары с мобилизованными женихами оформили брак за один день

С момента объявления частичной мобилизации в Свердловской области в шесть раз увеличилось количество поданных заявлений на регистрацию брака. В период с 21 по 29 сентября 2022 года было подано 3 176 заявлений о заключении брака, из них в Екатеринбурге – 1 083.